С этим тестом для пирожков можно использовать любые начинки.

Когда дело доходит до пирожков, многие ошибочно полагают, что пышное тесто без дрожжей не сделать. Но это не так, ведь для этого можно использовать кефир. Бабушкины пирожки на кефире для многих являются эталоном. Не секрет, что в жареных пирожках самое важное - это тесто. Чем оно пышнее и воздушнее, тем лучше, поскольку тогда оно будет отлично сочетаться с абсолютно любой начинкой.

О секретах вкуснейшего теста на кефире мы расскажем вам ниже. Советуем добавить рецепты в закладки, поскольку вы точно будете возвращаться к ним.

Ранее УНИАН рассказывал о том, как быстро приготовить пицца на сковороде.

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Тесто на пирожки на кефире

Ингредиенты:

Мука - 500 г.

Кефир любой жирности - 400 мл.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Сода - 1 ч. л.

Растительное масло - 3 ст.л.

Для начала соедините в миске кефир комнатной температуры, соль и сахар, и тщательно перемешайте.

После этого постепенно добавьте туда просеянную муку, пищевую соду и замесите тесто. Затем влейте растительное масло, смажьте им руки и вымешайте тесто руками около пять минут. Дайте тесту подойти. После этого добавьте любую начинку и обжарьте пирожки на сковороде до готовности.

Кстати, этот рецепт подходит для использования во время Великого Поста.

Тесто на пирожки на кефире и дрожжах

Ингредиенты:

Мука - 600 г.

Кефир - 300 мл.

Растительное масло - 170 мл;

Дрожжи - 2,5 ч.л.

Сахар - 2,5 ст. л.

Соль - 1,4 ч. л.

Смешайте половину просеянной муки и дрожжи. Подогрейте кефир до 30-35 градусов и влейте в сухую смесь, после чего добавьте оставшуюся муку. Как только тесто будет отлипать от рук - оно готово. Когда тесто подойдёт, можно приступать к приготовлению пирожков, добавив начинку по вкусу.

Готовим пирожки на кефире в духовке - рецепт

Если вы не любитель пирожков, жаренных на сковороде, этот рецепт для вас.

Ингредиенты:

Мука - 500 г.

Кефир - 250 мл.

Растительное масло - 150 мл.

Сухие дрожжи - 2 ч.л.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч.л.

Желток - 1 шт.

Вылейте кефир и растительное масло в кастрюлю, перемешайте. Доведите смесь до температуры 37-39 градусов на слабом огне. Добавьте туда сахар и соль, перемешайте до растворения сухих ингредиентов.

В отдельную миску просейте муку и добавьте дрожжи. В полученной смеси сделайте углубление и вылейте в него кефир комнатной температуры. Замесите тесто и уберите его подходить в теплое место. После этого можно готовить пирожки. Выпекать их нужно 20 минут при 200 градусах.

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