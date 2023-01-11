Этот рецепт точно понравится хозяйкам, которые ценят свое время на кухне.

Каждый из нас по-разному воспринимает полуфабрикаты, но быть равнодушными к домашним пельменям - настоящее преступление. Над начинкой каждая хозяйка колдует особыми специями и сочетанием различных видов мяса, а вот с тестом нередко возникают проблемы.

Ранее мы рассказывали, как приготовить заварное тесто на эклеры и профитроли, а сегодня узнаем, какое тесто на пельмени лучше всего подходит.

Существует несколько совершенно разных рецептов теста на пельмени. Некоторые хозяйки замешивают на холодной воде, а некоторые - любят заварное тесто для пельменей. Идеальный рецепт последнего мы сегодня и рассмотрим.

Видео дня

Заварное тесто на пельмени-пошаговый рецепт

Тесто для пельменей на кипятке приготовить легче, чем вы представляете. Основное преимущество заварного теста - эластичность и прочность. В процессе приготовления пельменей из такого теста начинка не будет выпадать, а края будут надежно слепленными. Поэтому, если вы планируете приготовить домашние пельмени - записывайте, как заварить вкусное тесто на пельмени.

Для приготовления необходимо:

мука - 500 г;

кипяток - 250 мл;

подсолнечное масло - 4 ст. л;

соль - ½ ч. л;

сахар - щепотка.

Приготовление займет минимум вашего времени. Со всеми процессами справится даже неопытная хозяйка:

вскипятите воду;

смешайте муку, соль и сахар, а затем добавьте масло к этой смеси;

постепенно вливайте в мучную смесь кипяток, интенсивно перемешивайте.

Продолжайте замешивать тесто руками, или воспользуйтесь кухонной машиной. Вуаля - ваше идеальное заварное тесто для вареников и пельменей готово.

Вас также могут заинтересовать новости: