В статье УНИАН вы узнаете, как легко и быстро приготовить восхитительную закуску из крабовых палочек.

Традиционное блюдо на каждом столе - это, пожалуй, салат из крабовых палочек. Делается он быстро, а вкус невероятный. Однако, если вам уже надоело сочетание крабовых палочек, яиц, огурцов и кукурузы, предлагаем вам другие рецепты закусок с рыбным ингредиентом.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить салат с кальмарами, а сегодня вы узнаете, какая закуска из крабовых палочек станет настоящим хитом на вашем столе.

Закуска из крабовых палочек в тарталетках

Для приготовления крабовых палочек в тарталетках вам понадобятся:

Видео дня

крабовые палочки - 1 упаковка;

твердый сыр - 200 г;

укроп;

майонез;

тарталетки.

Нарежьте крабовые палочки и любимый твердый сыр. Смешайте это все в одной кастрюле, добавьте укроп и майонез. Затем разложите эту смесь в готовые тарталетки. Чтобы сэкономить время, можете купить тарталетки, а не готовить их самостоятельно.

Закуска из крабовых палочек с сыром и чесноком

Ингредиенты:

яйца - 3 штуки;

плавленые сырки - 150 г;

чеснок - 2-3 зубчика;

зелень;

соль;

перец чёрный молотый;

майонез;

крабовые палочки - 1 упаковка.

В первую очередь вам нужно отварить яйца в крутую, а затем натереть их на терке. Далее очистите чеснок и пропустите его через пресс. Также натрите плавленый сырок. Туда добавьте зелень, соль, перец и майонез. Все хорошенько размешайте.

Крабовые палочки нужно аккуратно развернуть, чтобы они не порвались. Внутрь положите ваш салат и так же аккуратно заверните рыбный продукт. Выложите крабовые палочки на тарелку, украсьте их укропом и подавайте на стол.

Крабовые палочки в кляре

Для приготовления этой закуски вам нужны:

крабовые палочки - 1 упаковка;

яйцо - 1 шт;

майонез - 1 ст. л;

мука - 2-3 ст. л;

сухари панировочные - 6 ст. л;

масло подсолнечное - для обжарки.

Смешайте сырое яйцо с майонезом. В отдельную посуду насыпьте муку и панировочные сухари. Разогрейте сковородку с подсолнечным маслом. Затем крабовые палочки окуните в яйцо, потом в муку и в панировочные сухари. Выложите на раскаленную сковороду, чтобы масло полностью покрыло крабовые палочки. Обжарьте со всех сторон по несколько минут и выложите на тарелку для презентации. Эта закуска делается очень быстро, а вкус не оставит вас равнодушным.

Вас также могут заинтересовать новости: