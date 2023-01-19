Традиционное блюдо на каждом столе - это, пожалуй, салат из крабовых палочек. Делается он быстро, а вкус невероятный. Однако, если вам уже надоело сочетание крабовых палочек, яиц, огурцов и кукурузы, предлагаем вам другие рецепты закусок с рыбным ингредиентом.
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить салат с кальмарами, а сегодня вы узнаете, какая закуска из крабовых палочек станет настоящим хитом на вашем столе.
Закуска из крабовых палочек в тарталетках
Для приготовления крабовых палочек в тарталетках вам понадобятся:
- крабовые палочки - 1 упаковка;
- твердый сыр - 200 г;
- укроп;
- майонез;
- тарталетки.
Нарежьте крабовые палочки и любимый твердый сыр. Смешайте это все в одной кастрюле, добавьте укроп и майонез. Затем разложите эту смесь в готовые тарталетки. Чтобы сэкономить время, можете купить тарталетки, а не готовить их самостоятельно.
Закуска из крабовых палочек с сыром и чесноком
Ингредиенты:
- яйца - 3 штуки;
- плавленые сырки - 150 г;
- чеснок - 2-3 зубчика;
- зелень;
- соль;
- перец чёрный молотый;
- майонез;
- крабовые палочки - 1 упаковка.
В первую очередь вам нужно отварить яйца в крутую, а затем натереть их на терке. Далее очистите чеснок и пропустите его через пресс. Также натрите плавленый сырок. Туда добавьте зелень, соль, перец и майонез. Все хорошенько размешайте.
Крабовые палочки нужно аккуратно развернуть, чтобы они не порвались. Внутрь положите ваш салат и так же аккуратно заверните рыбный продукт. Выложите крабовые палочки на тарелку, украсьте их укропом и подавайте на стол.
Крабовые палочки в кляре
Для приготовления этой закуски вам нужны:
- крабовые палочки - 1 упаковка;
- яйцо - 1 шт;
- майонез - 1 ст. л;
- мука - 2-3 ст. л;
- сухари панировочные - 6 ст. л;
- масло подсолнечное - для обжарки.
Смешайте сырое яйцо с майонезом. В отдельную посуду насыпьте муку и панировочные сухари. Разогрейте сковородку с подсолнечным маслом. Затем крабовые палочки окуните в яйцо, потом в муку и в панировочные сухари. Выложите на раскаленную сковороду, чтобы масло полностью покрыло крабовые палочки. Обжарьте со всех сторон по несколько минут и выложите на тарелку для презентации. Эта закуска делается очень быстро, а вкус не оставит вас равнодушным.