Наконец-то за окном долгожданное лето и хорошая погода так и манит выйти на природу, несмотря на все тяготы войны. Большой популярностью пользуется сейчас простая и вкусная закуска, которую можно приготовить как на скорую руку, так и использовать необычные начинки для лаваша.
Три начинки для лаваша - пальчики оближешь
Начинка для лаваша с мясом и корейской морковью
Для приготовления нужно сделать три простых шага:
- Куриное филе или другое мясо нарезать тонкими мелкими кусочками и обжарить на сковороде в растительном масле. Мясо посолить и поперчить, добавить другие специи по вкусу.
- Смешать майонез и сметану в соотношении 1 к 1, добавить измельченный чеснок.
- Выложить мясо на лаваш, добавить корейскую морковь, полить соусом и завернуть.
Если обжаривать сырое мясо некогда, в начинку можно использовать готовый продукт - например, копченую курицу или грудинку.
Начинка для лаваша из крабовых палочек и пекинской капусты
Необычные начинки для лаваша отличаются разнообразием ингредиентов, которые хорошо сочетаются друг с другом по вкусу, например:
- Натираем на крупной терке 200 г крабовых палочек, 2 вареных яйца, 2 плавленых сырка. Чтобы плавленый сыр было легче натереть, предварительно можно поместить его в морозилку, дав подморозиться по 10-15 минут с каждой стороны.
- Смешиваем с майонезом, добавляем мелко нарезанный чеснок, намазываем на тесто.
- Посыпаем зеленью петрушки, укропа, листьями салата и тонко нарезанной пекинской капустой.
- Аккуратно заворачиваем рулет и убираем на 30-40 минут в холодильник.
При наличии и желании в эту начинку отлично впишется консервированная куруруза.
Также внимания достоин полезный рецепт начинки для лаваша на гриле -с брынзой и зеленью, без майонеза.
Лаваш посыпают натертым сыром и зеленью укропа, петрушки, базилика - всем вместе или чем-то одним, и запекают на гриле по 5-7 минут с каждой стороны. Брынзу можно заменить несладким творогом и добавить в начинку порезанные кубиками помидоры, болгарский перец и немного лука.
Что можно завернуть в лаваш на скорую руку - все, что есть в холодильнике
Смекалистые хозяйки заворачивают в лаваш все, что оказалось под рукой например, мясо можно заменить вареной или копченой колбасой, поджаренными сосисками, порубленными остатками шашлыка. Также в начинку можно класть свежие овощи, консервированные или жареные грибы, картофель, смазывая их любыми соусами по вкусу.
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