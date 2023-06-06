Рассказываем, что можно завернуть в лаваш на скорую руку и как сделать полезные начинки для лаваша.

Наконец-то за окном долгожданное лето и хорошая погода так и манит выйти на природу, несмотря на все тяготы войны. Большой популярностью пользуется сейчас простая и вкусная закуска, которую можно приготовить как на скорую руку, так и использовать необычные начинки для лаваша.

Три начинки для лаваша - пальчики оближешь

Начинка для лаваша с мясом и корейской морковью

Для приготовления нужно сделать три простых шага:

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Куриное филе или другое мясо нарезать тонкими мелкими кусочками и обжарить на сковороде в растительном масле. Мясо посолить и поперчить, добавить другие специи по вкусу.

Смешать майонез и сметану в соотношении 1 к 1, добавить измельченный чеснок.

Выложить мясо на лаваш, добавить корейскую морковь, полить соусом и завернуть.

Если обжаривать сырое мясо некогда, в начинку можно использовать готовый продукт - например, копченую курицу или грудинку.

Начинка для лаваша из крабовых палочек и пекинской капусты

Необычные начинки для лаваша отличаются разнообразием ингредиентов, которые хорошо сочетаются друг с другом по вкусу, например:

Натираем на крупной терке 200 г крабовых палочек, 2 вареных яйца, 2 плавленых сырка. Чтобы плавленый сыр было легче натереть, предварительно можно поместить его в морозилку, дав подморозиться по 10-15 минут с каждой стороны.

Смешиваем с майонезом, добавляем мелко нарезанный чеснок, намазываем на тесто.

Посыпаем зеленью петрушки, укропа, листьями салата и тонко нарезанной пекинской капустой.

Аккуратно заворачиваем рулет и убираем на 30-40 минут в холодильник.

При наличии и желании в эту начинку отлично впишется консервированная куруруза.

Также внимания достоин полезный рецепт начинки для лаваша на гриле -с брынзой и зеленью, без майонеза.

Лаваш посыпают натертым сыром и зеленью укропа, петрушки, базилика - всем вместе или чем-то одним, и запекают на гриле по 5-7 минут с каждой стороны. Брынзу можно заменить несладким творогом и добавить в начинку порезанные кубиками помидоры, болгарский перец и немного лука.

Что можно завернуть в лаваш на скорую руку - все, что есть в холодильнике

Смекалистые хозяйки заворачивают в лаваш все, что оказалось под рукой например, мясо можно заменить вареной или копченой колбасой, поджаренными сосисками, порубленными остатками шашлыка. Также в начинку можно класть свежие овощи, консервированные или жареные грибы, картофель, смазывая их любыми соусами по вкусу.

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