Кто из нас не пробовал намазку из сала. Готовят ее по-разному: с острым перцем, с паприкой, с чесноком, с зеленью, со шкварками, с вялеными томатами и даже с овощами. Мы предлагаем вашему вниманию самые вкусные проверенные рецепты, которые вам обязательно понравятся.
- Намазка из сала по-украински - рецепт за пять минут
- Как сделать намазку из чеснока и сала - рецепт, которого вы не знали
- Необычная намазка из сала с чесноком и зеленью
- Оригинальная намазка из сала в блендере
- Классическая намазка из сала с чесноком и укропом
- Как сделать домашний паштет из сала по бабушкиному рецепту
Раньше мы писали о том, как приготовить сало в рассоле с сахаром, а сегодня расскажем, как сделать вкуснейшую намазку, которую не стыдно будет поставить даже на праздничный стол.
Намазка из сала по-украински - рецепт за пять минут
Для приготовления этой закуски вам понадобится:
- сало - 300 гр;
- чеснок - 1 головка;
- соль - по вкусу;
- черный молотый перец - по вкусу;
- свежая зелень - 50 гр;
- копченая паприка - по вкусу.
Для начала необходимо срезать с сала кожу. Сало пропускаем через мясорубку или измельчаем при помощи блендера. Если у вас нет ни того, ни другого, можно слегка подморозить основной ингредиент в морозилке и натереть его на крупной терке. Структура намазки будет более крупной, но вкус от этого только выиграет. В полученную массу добавляем нарезанную зелень, пропущенный через пресс чеснок, соль и специи. Все перемешиваем. Перекладываем намазку в стерильную банку, закрываем крышкой и убираем в холодильник.
Как сделать намазку из чеснока и сала - рецепт, которого вы не знали
Для приготовления вам понадобится:
- сало - 500 гр;
- чеснок - 2-3 головки;
- свежий укроп - 50 гр;
- соль - по вкусу;
- черный молотый перец - по вкусу;
- вяленые помидоры - 250 гр.
Сало отделяем от кожи и несколько раз пропускаем через мясорубку. Срезанную кожу мелко нарезаем и поджариваем на сковороде около 10 минут до появления румяной корочки. Вяленые помидоры мелко нарезаем. Добавляем к перекрученному салу шкварки, специи, измельченную зелень и вяленые томаты. Перемешиваем массу и храним в холодильнике в герметично закрытой посуде.
Необычная намазка из сала с чесноком и зеленью
Для этого рецепта вам понадобится:
- свежее сало - 300 гр;
- копченое сало - 200 гр;
- копченые ребра - 300 гр;
- соль - по вкусу;
- молотый перец - по вкусу;
- чеснок - 2-3 головки;
- свежая зелень - 100 гр.
Свежее и копченое сало отделяем от кожи и перекручиваем при помощи мясорубки. Если любите слишком мелкую текстуру паштетов - перекрутите сало два раза. Снимаем мясо с копченых ребер и нарезаем на мелкие кусочки. Ни в коем случае не перекручивайте мясо на мясорубке, так как в этом случае его вкус потеряется в паштете. Смешиваем кусочки мяса с перекрученным салом. Добавляем в намазку соль, измельченный чеснок, специи и нарезанную зелень. Все перемешиваем. Храним намазку в холодильнике в плотно закрытой посуде.
Оригинальная намазка из сала в блендере
Для приготовления вам понадобятся:
- сало - 300 гр;
- соль - по вкусу;
- острый перец "Огонек" - 1-2 шт;
- черный молотый перец - по вкусу;
- чеснок - 4-5 зубчиков;
- базилик - 70 гр;
- петрушка - 70 гр.
- каперсы - 150 гр.
Сало отделяем от кожи и измельчаем в блендере. Добавляем мелко нарезанный острый перец и измельченные каперсы. Зелень мелко нарезаем, а чеснок попускаем через пресс или измельчаем при помощи блендера. Добавляем зелень, специи и все перемешиваем. Храним намазку в холодильнике.
Классическая намазка из сала с чесноком и укропом
Для приготовления вам понадобятся:
- сало - 300 гр;
- чеснок - 3-4 зубчика;
- соль - по вкусу;
- черный молотый перец - по вкусу;
- свежий укроп - 70 гр.
Сало отделяем от кожи и прокручиваем на мясорубке. Добавляем измельченную зелень и чеснок. Их вы можете либо нарезать ножом, либо точно так же пропустить через мясорубку.
Добавляем соль и перец, все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник.
Как сделать домашний паштет из сала по бабушкиному рецепту
Для приготовления вам понадобятся:
- сало - 400 гр;
- лук репчатый - 200 гр;
- соль - по вкусу;
- перец молотый - по вкусу;
- чеснок - 4-5 зубчиков;
- свежая зелень;
- морковь - 200 гр.
Лук мелко нарезаем и отправляем на сковороду обжариваться. Морковь натираем на терке и отправляем к луку. Жарим овощи около 10 минут. Сало перекручиваем на мясорубке. Чеснок пропускаем через пресс, а зелень мелко нарезаем. Перемешиваем все ингредиенты, добавляем соль, перец и убираем намазку в холодильник, чтобы она как следует пропиталась.