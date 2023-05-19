Паштет из сала - это универсальная закуска, которую практически невозможно испортить. Блюдо простое, но очень сытное и вкусное. О том, как приготовить такую намазку - читайте в материале.

Кто из нас не пробовал намазку из сала. Готовят ее по-разному: с острым перцем, с паприкой, с чесноком, с зеленью, со шкварками, с вялеными томатами и даже с овощами. Мы предлагаем вашему вниманию самые вкусные проверенные рецепты, которые вам обязательно понравятся.

Раньше мы писали о том, как приготовить сало в рассоле с сахаром, а сегодня расскажем, как сделать вкуснейшую намазку, которую не стыдно будет поставить даже на праздничный стол.

Намазка из сала по-украински - рецепт за пять минут

Для приготовления этой закуски вам понадобится:

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сало - 300 гр;

чеснок - 1 головка;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

свежая зелень - 50 гр;

копченая паприка - по вкусу.

Для начала необходимо срезать с сала кожу. Сало пропускаем через мясорубку или измельчаем при помощи блендера. Если у вас нет ни того, ни другого, можно слегка подморозить основной ингредиент в морозилке и натереть его на крупной терке. Структура намазки будет более крупной, но вкус от этого только выиграет. В полученную массу добавляем нарезанную зелень, пропущенный через пресс чеснок, соль и специи. Все перемешиваем. Перекладываем намазку в стерильную банку, закрываем крышкой и убираем в холодильник.

Как сделать намазку из чеснока и сала - рецепт, которого вы не знали

Для приготовления вам понадобится:

сало - 500 гр;

чеснок - 2-3 головки;

свежий укроп - 50 гр;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

вяленые помидоры - 250 гр.

Сало отделяем от кожи и несколько раз пропускаем через мясорубку. Срезанную кожу мелко нарезаем и поджариваем на сковороде около 10 минут до появления румяной корочки. Вяленые помидоры мелко нарезаем. Добавляем к перекрученному салу шкварки, специи, измельченную зелень и вяленые томаты. Перемешиваем массу и храним в холодильнике в герметично закрытой посуде.

Необычная намазка из сала с чесноком и зеленью

Для этого рецепта вам понадобится:

свежее сало - 300 гр;

копченое сало - 200 гр;

копченые ребра - 300 гр;

соль - по вкусу;

молотый перец - по вкусу;

чеснок - 2-3 головки;

свежая зелень - 100 гр.

Свежее и копченое сало отделяем от кожи и перекручиваем при помощи мясорубки. Если любите слишком мелкую текстуру паштетов - перекрутите сало два раза. Снимаем мясо с копченых ребер и нарезаем на мелкие кусочки. Ни в коем случае не перекручивайте мясо на мясорубке, так как в этом случае его вкус потеряется в паштете. Смешиваем кусочки мяса с перекрученным салом. Добавляем в намазку соль, измельченный чеснок, специи и нарезанную зелень. Все перемешиваем. Храним намазку в холодильнике в плотно закрытой посуде.

Оригинальная намазка из сала в блендере

Для приготовления вам понадобятся:

сало - 300 гр;

соль - по вкусу;

острый перец "Огонек" - 1-2 шт;

черный молотый перец - по вкусу;

чеснок - 4-5 зубчиков;

базилик - 70 гр;

петрушка - 70 гр.

каперсы - 150 гр.

Сало отделяем от кожи и измельчаем в блендере. Добавляем мелко нарезанный острый перец и измельченные каперсы. Зелень мелко нарезаем, а чеснок попускаем через пресс или измельчаем при помощи блендера. Добавляем зелень, специи и все перемешиваем. Храним намазку в холодильнике.

Классическая намазка из сала с чесноком и укропом

Для приготовления вам понадобятся:

сало - 300 гр;

чеснок - 3-4 зубчика;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

свежий укроп - 70 гр.

Сало отделяем от кожи и прокручиваем на мясорубке. Добавляем измельченную зелень и чеснок. Их вы можете либо нарезать ножом, либо точно так же пропустить через мясорубку.

Добавляем соль и перец, все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник.

Как сделать домашний паштет из сала по бабушкиному рецепту

Для приготовления вам понадобятся:

сало - 400 гр;

лук репчатый - 200 гр;

соль - по вкусу;

перец молотый - по вкусу;

чеснок - 4-5 зубчиков;

свежая зелень;

морковь - 200 гр.

Лук мелко нарезаем и отправляем на сковороду обжариваться. Морковь натираем на терке и отправляем к луку. Жарим овощи около 10 минут. Сало перекручиваем на мясорубке. Чеснок пропускаем через пресс, а зелень мелко нарезаем. Перемешиваем все ингредиенты, добавляем соль, перец и убираем намазку в холодильник, чтобы она как следует пропиталась.

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