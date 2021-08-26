Эта закуска - частый гость на любом торжестве.

Печеночный торт - это вкусное и сытное блюдо, которое хорошо смотрится на праздничном столе. Такой "тортик" представляет собой коржи из печеночного фарша, смазанные соусом. Между коржами по вкусу можно выложить любимые овощи, зелень или грибы. Это блюдо симпатично выглядит и очень легко готовится.

Ранее УНИАН подготовил вкусный рецепт драников на каждый день.

Торт печеночный

Печень говяжья - 0,5 кг

Лук репчатый - 3 шт.

Молоко - 300 мл

Мука пшеничная - 200 г

Яйцо куриное - 4 шт. (в тесто-3 шт., для украшения - 1 шт.)

Майонез - 300 г

Чеснок - 6-8 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - в тесто 1 ст. л.

Печень и лук пропустить через мясорубку. Добавить соль, перец, молоко, яйца, муку и масло. Все перемешать.

Обжарить блины с обеих сторон и выложить их друг на друга.

Чеснок пропустить через пресс и соединить с майонезом.

Намазать блины майонезом с чесноком. Украсить тертым яйцом и зеленью.

Печеночный торт с морковью и луком

Куриная печень - 500 г

Сметана - 2 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Мука - 80 г

Растительное масло - 2 ст. л.

Морковь - 450 г

Лук репчатый - 200 г

Соль - по вкусу

Майонез - 100 г

Чеснок - 2 зубчика

Морковь очистить и натереть на терке. Лук очистить, мелко нарезать. Выложить овощи на сковороду, посолить и тушить до готовности. При этом можно добавить пару ложек масла или небольшой кусочек сливочного масла.

Куриную печень промыть под холодной проточной водой. Оставить ее на некоторое время в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода. Измельчить печень в чаше блендера. Затем добавить два яйца и две ложки сметаны. Посолить, перемешать с помощью блендера.

Вылить полученную смесь в глубокую миску. Насыпать полстакана муки, перемешать. Тесто должно получиться густым, примерно как на оладьи.

На разогретую сковороду налить немного масла. Налить половником печеночное тесто. Обжарить коржи с двух сторон. Выложить их стопкой, дать немного остыть.

Очистить два зубчика чеснока, пропустить их через пресс и смешать с майонезом. Полученной смесью смазать корж. Выложить поверх примерно пару столовых ложек тушеных овощей. Равномерно распределить их по всей поверхности коржа.

Выложить следующий корж. Так же смазать майонезом с чесноком. Затем снова слой овощей. И так – со всеми коржами.

Украсить верх торта рубленой зеленью. Можно также украсить тертым сыром или натереть вареное яйцо.

Печеночный торт с грибами

Печень - 1 кг

Яйца - 4 шт.

Грибы - 400 г

Лук - 2 шт.

Майонез - по вкусу

Масло - 1 ст. л.

Молоко - 100 мл

Мука - 60 г

Соль, перец - по вкусу

Печень и лук перекрутить через мясорубку или блендер. Добавить 2 яйца, муку и соль. Перемешать.

Читайте такжеЧто приготовить на ужин: рецепты блюд для всей семьиИз этой смеси выпечь на масле коржи. Обжарить на той же сковороде грибы. Посолить, поперчить. По желанию можно обжарить их вместе с луком и морковью.

Отварить 2 яйца, они будут на украшение торта.

Промазать каждый корж сначала майонезом, а затем грибной начинкой. Закрыть сверху следующим коржом, и так до конца. Оставим торт настаиваться в холодильнике хотя бы на полчаса. Отварными яйцами посыпать торт сверху.

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Автор: Иван Бойко