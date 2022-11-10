Паштет из рыбной консервы очень лросто готовится и поражает богатством вкусов.

Пикантный и богатый вкусами паштет - прекрасное дополнение к бутербродам, тарталеткам или профитролям, а также идеальная начинка для блинов и лаваша. Рыбный паштет можно приготовить из любых консервов - это гораздо проще, чем разделывать свежую рыбу. Для богатого вкуса в паштет можно добавить лимонный сок, томатную пасту или любые специи.

Ранее мы также рассказывали, что приготовить из рыбной консервы помимо паштета. Консервы оказались прекрасной основой для супов, котлет и сытных салатов.

Паштет из рыбной консервы с лимоном и яйцом

Горбуша или любая другая консерва в масле - 200 г.

Твёрдый сыр - 80 г.

Яйца - 2 шт.

Лимонный сок - 1 стол.л.

Соль, перец по вкусу.

Рыбу достаньте из банки. Масло из банки сохраните - оно еще пригодится. Из консервы удалите хребет и другие крупные кости. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Натереть яйца и сыр на средней терке. В чашу блендера выложить рыбу, сыр и яйца. Залить жидкость из консервы. Измельчить паштет до однородной структуры.

Видео дня

Добавить в массу лимонный сок и снова перебить паштет. Лимонный сок нужен не только для вкуса паштета, но и для большего срока хранения. Хранить рыбный паштет из консервы в стеклянной емкости в холодильнике не больше 3 дней.

Паштет из рыбной консервы с морковью и плавленым сырком

Плавленый сырок - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Консервированные сардины в масле - 1 банка.

Специи по вкусу.

Кетчуп - 1 ст. ложка.

Морковь и яйца заранее отварить и остудить, почистить. Сардину достать из банки, удалить крупные кости, плавники и икру. Яйца, морковь и плавленый сырок произвольно нарезать. Выложить все ингредиенты в чашу блендера и перемолоть до однородности.

Затем добавить специи - хорошо подойдут сушеные прованские травы или паприка. Также добавить кетчуп. Перебить паштет ещё раз. Готовый паштет должен иметь однородную структуру. Поставьте его в холодильник на 3 часа, чтобы он загустел. Срок годности такого паштета составляет 5 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: