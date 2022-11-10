Пикантный и богатый вкусами паштет - прекрасное дополнение к бутербродам, тарталеткам или профитролям, а также идеальная начинка для блинов и лаваша. Рыбный паштет можно приготовить из любых консервов - это гораздо проще, чем разделывать свежую рыбу. Для богатого вкуса в паштет можно добавить лимонный сок, томатную пасту или любые специи.
Ранее мы также рассказывали, что приготовить из рыбной консервы помимо паштета. Консервы оказались прекрасной основой для супов, котлет и сытных салатов.
Паштет из рыбной консервы с лимоном и яйцом
- Горбуша или любая другая консерва в масле - 200 г.
- Твёрдый сыр - 80 г.
- Яйца - 2 шт.
- Лимонный сок - 1 стол.л.
- Соль, перец по вкусу.
Рыбу достаньте из банки. Масло из банки сохраните - оно еще пригодится. Из консервы удалите хребет и другие крупные кости. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Натереть яйца и сыр на средней терке. В чашу блендера выложить рыбу, сыр и яйца. Залить жидкость из консервы. Измельчить паштет до однородной структуры.
Добавить в массу лимонный сок и снова перебить паштет. Лимонный сок нужен не только для вкуса паштета, но и для большего срока хранения. Хранить рыбный паштет из консервы в стеклянной емкости в холодильнике не больше 3 дней.
Паштет из рыбной консервы с морковью и плавленым сырком
- Плавленый сырок - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Консервированные сардины в масле - 1 банка.
- Специи по вкусу.
- Кетчуп - 1 ст. ложка.
Морковь и яйца заранее отварить и остудить, почистить. Сардину достать из банки, удалить крупные кости, плавники и икру. Яйца, морковь и плавленый сырок произвольно нарезать. Выложить все ингредиенты в чашу блендера и перемолоть до однородности.
Затем добавить специи - хорошо подойдут сушеные прованские травы или паприка. Также добавить кетчуп. Перебить паштет ещё раз. Готовый паштет должен иметь однородную структуру. Поставьте его в холодильник на 3 часа, чтобы он загустел. Срок годности такого паштета составляет 5 дней.