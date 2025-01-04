Форшмак является частью традиционной еврейской кухни. Блюдо готовится из рыбы, яйца, луковицы и приправляется специями. Чаще всего он подается как закуска или намазка на хлеб. В зависимости от региона возникают свои особенности приготовления. Рассмотрим, как приготовить форшмак в наших реалиях.
Как приготовить форшмак - рецепт одесский
Стоит отметить, что напоминает приготовленный этим способом форшмак рецепт классический, так как в нем нет никаких специфических продуктов и добавок. Для приготовления возьмите:
- 250 грамм селедки;
- два вареных яйца;
- половинку одной луковицы;
- одну чайную ложку сливочного масла;
- половинку кисло-сладкого яблока без кожуры.
Сельдь очищаем от костей. Для этого проще использовать рыбные щипцы и пиалу с холодной водой, в которую удобно опускать косточки.
Лук, яблоко и вареные яйца чистим. Далее добавляем все эти ингредиенты в блендер и перебиваем до однородности. По желанию можно использовать мясорубку с ситом средней фракции.
В готовую смесь добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.
Вкусный форшмак по-украински - интересный рецепт
Теперь можно приготовить более сложный и необычный форшмак - рецепт потребует несколько больше времени и усилий, но продукты все также доступные и недорогие. Для него понадобятся:
- 200 грамм селедки;
- 60 граммов сливочного масла;
- одно яйцо;
- 60 граммов белого хлеба;
- 80 граммов молока;
- 20 граммов лука;
- 40 граммов кислого яблока (Ренет Симиренко или Гренни Смит).
Заранее достаньте масло из холодильника. Лук мелко-мелко нарезаем и заливаем кипятком. В это время отвариваем яйца, а хлеб замачиваем в молоке. Сливаем воду из лука и откладываем его в сторону.
Очищаем яйца и яблоки. Если требуется - подготавливаем селедку, в ней не должно быть косточек.
Рыбу и все ингредиенты кроме масла перебиваем в блендере до однородной пасты. Затем лопаткой вмешиваем его в получившуюся смесь. Пробуем и приправляем специями.
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