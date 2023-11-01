Вкусный и нежный грибной паштет получается из опят.

Грибной паштет из опят готовится довольно быстро и просто. С ним получаются отличные бутерброды, а еще его можно использовать как начинку для вареников или пирожков - соло или с картошкой.

Грибной паштет - консервация на зиму

Ингредиенты:

опята отваренные - 3 кг;

лук - 300 г;

растительное масло без запаха или смалец* (для жарки);

соль - по вкусу;

черный перец молотый - по вкусу.

*Со смальцем паштет получается вкуснее.

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Как приготовить грибной паштет в домашних условиях

Грибы пропустите через мясорубку или пробейте блендером. Налейте в посуду с толстым дном масло или положите смалец, переложите грибы и тушите их в течение 30 минут.

Измельчите лук и обжарьте до золотистости на растительном масле. Добавьте к грибам и тушите, пока он не станет мягким. На этом этапе можно добавить также 50 мл уксуса - если сомневаетесь, что паштет без него не будет храниться.

Банки и крышки простерилизуйте. Разложите паштет по банкам, прикройте крышками и поставьте в холодную духовку. Включите на 180°С и подержите 15 минут, выключите и дайте банкам постоять еще 15 минут. Достаньте банки с паштетом и закатайте.

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