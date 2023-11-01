Грибной паштет из опят готовится довольно быстро и просто. С ним получаются отличные бутерброды, а еще его можно использовать как начинку для вареников или пирожков - соло или с картошкой.
Грибной паштет - консервация на зиму
Ингредиенты:
- опята отваренные - 3 кг;
- лук - 300 г;
- растительное масло без запаха или смалец* (для жарки);
- соль - по вкусу;
- черный перец молотый - по вкусу.
*Со смальцем паштет получается вкуснее.
Как приготовить грибной паштет в домашних условиях
Грибы пропустите через мясорубку или пробейте блендером. Налейте в посуду с толстым дном масло или положите смалец, переложите грибы и тушите их в течение 30 минут.
Измельчите лук и обжарьте до золотистости на растительном масле. Добавьте к грибам и тушите, пока он не станет мягким. На этом этапе можно добавить также 50 мл уксуса - если сомневаетесь, что паштет без него не будет храниться.
Банки и крышки простерилизуйте. Разложите паштет по банкам, прикройте крышками и поставьте в холодную духовку. Включите на 180°С и подержите 15 минут, выключите и дайте банкам постоять еще 15 минут. Достаньте банки с паштетом и закатайте.
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