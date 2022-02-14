Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что его семья своим примером должна показывать, как должны вести себя семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья сейчас находится в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время брифинга в Мариинском дворце, отвечая на вопрос журналистов о том, где сейчас находится его семья.

"Моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной. И это без пафоса", - сказал он.

Зеленский отметил, что он президент, а потому его жена - не просто жена, а первая леди.

"И должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи", - подчеркнул он.

Как известно, в течение последних дней ряд СМИ со ссылками на собственные источники распространяют информацию о том, что многие бизнесмены, политики и чиновники покинули Украину из-за угрозы вторжения российских войск. Некоторые медиа сообщали, что из страны якобы уехала и семья президента.

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