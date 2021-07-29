Визит начнется 30 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщают на странице Донецкой областной государственной администрации в Facebook.

"30 июля 2021 года состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГлава "Слуги народа" заявил, что встреча Зеленского и Байдена пройдет на повышенных тонахНапомним, что в феврале 2021 года президент посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.

Он ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с украинскими военнослужащими.

Также глава государства вручил военным государственные награды.

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Автор: Людмила Жерновская