Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабмине.
Об этом он заговорил во время интервью на одном из телеканалов, передает РБК-Украина.
"Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это время", - заявил президент.
Кого коснутся отставки, Зеленский не уточнил.
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Волна отставок в правительстве - что было ранее
18 мая Рада отправила в отставку троих членов правительства: министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.
15 июля Рада проголосовала за увольнение бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Новым министром стал Денис Монастырский.
После этого нардеп "Слуги народа" Александр Качура в СМИ говорил, что у депутатов есть претензии к трем министрам, в том числе и к главе Минюста Денису Малюське. Он уверен, что в сентябре будут кадровые перестановки в правительстве.
Кроме того, активно обсуждают возможную отставку министра обороны Андрея Тарана.