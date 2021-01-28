Санкционные списки пока не обнародованы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых персональных санкций.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

В то же время санкционный перечень не обнародовали, а одно решение СНБО - засекречено.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер", - говорится в решении Совета нацбезопасности.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции Украины: что известно

27 января на заседании правительства начался процесс введения санкций против российских авиакомпаний, которые вопреки украинскому законодательству летают в оккупированный Крым.

Напомним, что санкционные списки в Украине утверждает Совет национальной безопасности и обороны, чьи решения вводит в действие президент Украины.

Сейчас в нем 786 юридических лиц и 1759 физических лиц.

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Автор: Олег Давыгора