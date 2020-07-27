Посещение двух и более штатов: стало известно, когда может состояться визит Зеленского в США

Зеленский во время визита может открыть украинское консульство в Хьюстоне.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки может произойти и до президентских выборов в этой стране.

Об этом рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко, передает "РБК-Украина". По его словам, сейчас работают над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не "визитом ради визита".

Как отмечается, речь идет о визите с обязательным посещением двух или более штатов. В США идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, который может открыть Зеленский.

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"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилось за последние лет десять, это новая диаспора", - сказал он.

Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.

"У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации". - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Украины в США ярко потроллил Медведева в ответ на его слова о Крыме.

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