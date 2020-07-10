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Посол Украины в США ярко потроллил Медведева в ответ на его слова о Крыме

13:05, 10 июля 2020
Политика
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Ельченко ответил на слова Медведева о Крыме / фото facebook.com/ukr.embassy.usa

Украинский дипломат прокомментировал в соцсети Twitter заявление Медведева о том, что «Украине стоит смириться с аннексией Крыма», отметив, что экс-главе правительства РФ нужно смириться с тем, что он уже давно ничего не решает в своей стране.

«Украина советует Медведеву смириться с тем, что он давно уже ничего не решает», – написал Ельченко.

Напомним, 15 января правительство РФ во главе с Медведевым подало в отставку. Он заявил, что принял решение из-за предложенных президентом поправок в Конституцию.

После этого экс-премьер РФ был назначен на должность заместителя председателя Совбеза.

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