Посол Украины в США ярко потроллил Медведева в ответ на его слова о Крыме

Украинский дипломат посоветовал экс-премьеру РФ смириться с тем, что он уже давно ничего не решает в своей стране.

Посол Украины в США Владимир Ельченко ярко «подколол» экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева в ответ на его слова о Крыме.

Украинский дипломат прокомментировал в соцсети Twitter заявление Медведева о том, что «Украине стоит смириться с аннексией Крыма», отметив, что экс-главе правительства РФ нужно смириться с тем, что он уже давно ничего не решает в своей стране.

«Украина советует Медведеву смириться с тем, что он давно уже ничего не решает», – написал Ельченко.

Украина советует Медведеву смириться с тем, что он уже давно ничего не решает https://t.co/8DIw1djerJ — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) July 9, 2020

Напомним, 15 января правительство РФ во главе с Медведевым подало в отставку. Он заявил, что принял решение из-за предложенных президентом поправок в Конституцию.

После этого экс-премьер РФ был назначен на должность заместителя председателя Совбеза.

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