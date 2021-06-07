Лидеры стран обменяются мнениями по острым вопросам глобальной повестки.

Сегодня состоится телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По его словам, во время запланированных переговоров состоится обмен мнениями по вопросам глобальной повестки дня.

Советник руководителя ОП отметил, что, прежде всего, Зеленский и Байден обсудят вопросы, касающиеся ситуации на украинском восточной границе и спектра отношений.

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Байден едет в Европу

В среду Джо Байден отправится в свое первое зарубежное турне в статусе президента США. Как написал сам Байден в своей колонке для The Washington Post, он проведет ряд встреч с союзниками по НАТО, лидерами G7 и руководством Евросоюза.

Кроме того, 16 июня Байден должен будет встретиться в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным. С российским лидером он намерен обсудить вопросы европейской безопасности (в частности - войну в Украине) и неприкосновенность суверенитета США.

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Автор: Константин Гончаров