Зеленский против чертовой дюжины олигархов: игра в имитацию или начало смертельной битвы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать законопроект «о статусе олигарха», чтобы ограничить их влияние на страну. УНИАН разбирался, является ли инициатива главного слуги народа реальным стартом деолигархизации или же банальным популизмом.

Президент Украины Владимир Зеленский к завершению своего второго года президентства решил оседлать популярную в не очень богатом украинском обществе идею ограничения влияния на власть крупных бизнесменов, которых традиционно называют «олигархами».

«Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на Верховную Раду Украины, этого допускать нельзя, поэтому будет рассматриваться вопрос олигархов в Украине», - заявил глава государства.

Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон «о статусе олигарха», который, по замыслу главы государства, позволит ограничить их влияние.

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В середине мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил, что СНБО насчитало в Украине 13 олигархов по основному критерию - влиянию на власть.

«С годами олигархическая система, которая все больше укреплялась и заплывала финансовым коррупционным жирком, становилась все увереннее в себе и все наглее вмешивалась в украинскую политику. В результате страна на долгие годы оказалась надежно запертой в плотном олигархическом треугольнике - олигархическая экономика, которая порождала монополии, что приводило к коррупции», - отметил Данилов.

По его словам, сегодня любым системным реформам в стране оказывается яростное сопротивление, так как рыночные преобразования страны угрожают доминирующему положению олигархов и их влиянию на государственные институты.

«Сформированные олигархические группы через инкорпорированных во власть «своих правильных» кадров фактически приватизировали сектора отечественной экономики - газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающую сферы и протянули свои когти к прибыльному аграрному сектору. Монополии привели к глубинной коррупции», - заявил секретарь СНБО.

Он так и не сообщил, кого именно Совет нацбезопасности отнес к олигархам, и какие санкции будут предусматриваться разрабатываемым законом.

В то же время, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что инициатива Зеленского направлена на превращение олигархов в обычных крупных бизнесменов.

«Нужно систематизировать на уровне закона всю работу государства, которая направлена на превращение олигархов в обычных крупных бизнесменов. Есть же такая задача? Есть», - сказал глава Офиса президента в интервью LIGA.net.

«Соответственно, должны быть точно определены инструменты, условия. Например, что можно считать критической концентрацией того или иного ресурса, как должны действовать государственные органы, и что должно быть прописано, чтобы их работа была более эффективной и быстрой», - добавил Ермак.

Особенности украинской экономики

Крупнейшие финансово-промышленные группы, принадлежащие всем известным крупным бизнесменам в стране, были сформированы в конце 1990-х - начале 2000-х годов, в ходе приватизации, которую многие украинцы называют «прихватизацией», когда за бесценок в частные руки перешли крупнейшие предприятия страны.

Каждая такая группа стремилась занять монопольное положение в определенном сегменте рынка или отдельной отрасли с целью максимизации прибыли.

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Сегодня, этот процесс практически полностью завершен, а львиная доля национальной экономики находится в руках узкого круга людей. Это порождает массу проблем, которые препятствуют нормальному развитию государства, внедрению инноваций, реформ, конкуренции, а также приводит к повальной коррупции.

Более того, такие монополии, контролируя критическую инфраструктуру, например, тепловые электростанции, большая часть которых в нашей стране принадлежит олигарху Ринату Ахметову, могут прибегать к шантажу руководства государства с целью получения очередных преференции.

Подобное украинцы могли наблюдать минувшей зимой, когда в разгар морозов энергоблоки электростанций отключались один за другим, что создало дефицит электроэнергии в системе и угрожало отключениями света по всей стране.

При этом, в Украине на сегодня существуют законодательная база и уполномоченные органы, чтобы бороться с монополиями, коррупцией и злоупотреблениями на рынках.

Антимонопольный комитет Украины, например, может принимать радикальные решения - вплоть до принудительного разделения компаний, однако, регулятор часто ограничивается лишь мизерными штрафами за, порой, вопиющие нарушения антимонопольного законодательства и в упор не замечает, что украинская экономика поделена олигархами на монополии.

Отечественные антимонопольное и антикоррупционное законодательства сегодня попросту не работают, и, как утверждают опрошенные УНИАН эксперты, никакой закон «о статусе олигарха» ситуацию кардинально не исправит. Необходимы системные изменения.

Борьба или имитация?

Как считает экономический эксперт Сергей Фурса, для борьбы с олигархами в Украине, в первую очередь, должно быть обеспечено верховенство права и созданы функционирующие государственные институции.

«Закон ничего изменить не может. Это очередной пример того, как простое решение сложной проблемы просто не сработает. Нельзя принять закон о коронавирусе, чтобы коронавирус исчез, точно также нельзя принять закон про олигархов, чтобы они исчезли», - сказал Фурса.

«Бороться с олигархами можно по двум направлениям – создание работающих государственных институций и верховенство права. Как только у вас появляются оба этих компонента, то олигархи превращаются в просто крупных бизнесменов», - добавил эксперт.

По его словам, с украинскими олигархами необходимо бороться системно.

«Дело в том, что у нас не очень понимают, что такое институции, что продемонстрировала ситуация с «Нафтогазом», а верховенство права – это сложно и долго. Поэтому мы не идем по правильному, но долгому и сложному пути, а идем по неправильному и неработающему. Может, для кого-то этот закон и будет полезен, но для страны - вряд ли. Олигархия действительно большая проблема, и олигархи делают многое для сдерживания реформ. С ними нужно бороться системно, а не вот так», - отметил эксперт.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин также считает, что эффективная система правосудия и работающий Антимонопольный комитет - самые главные инструменты по деолигархизации страны, а не принятие очередного закона, который вряд ли будет работать.

«Я боюсь, что этот закон нацелен на борьбу со следствием, а не с причиной. Олигархи – это люди, которые владеют крупным бизнесом, имеют влияние на парламент, на медиа. Зачем крупному бизнесу медиа и депутаты, сегодня, когда уже большая приватизация в целом завершена? Это инструмент защиты. Когда не работают суды, то крупный бизнес защищает себя через отдельные политические инструменты. Если бы у нас была эффективная система правосудия, работающий Антимонопольный комитет, то это было бы самым главным инструментом по деолигархизации», - сказал Амелин.

Не плодить неработающие законы

Руководитель аналитического отдела компании Concorde Capital Александр Паращий высказал мнение, что на законодательном уровне в Украине и так уже есть все, чтобы эффективно противостоять олигархам, однако, эти институты сегодня не работают и очередной закон этого не изменит.

«Не плодите законы, которые ничего не изменят! Алексей Данилов очень точно описал «адский круг» проблем, который нужно разорвать «Олигархи - Монополии - Коррупция». У нас на законодательном уровне есть все для того, чтобы начать разрыв этого круга: антимонопольное законодательство, антикоррупционное законодательство. Но, по факту ни антимонопольные, ни антикоррупционные органы у нас не работают эффективно», - отметил Паращий.

«Давайте сделаем все, чтобы они заработали. Назначьте эффективных и незаангажированных людей в АМКУ. Назначьте, наконец, незаангажированного антикоррупционного прокурора и не мешайте работе НАБУ-САП-ВАКС. И тогда проблема, описанная Даниловым, решится. Эти назначения нужны не условном МВФ, - они нужны всему украинскому народу, нужны власти, если она хочет достичь реального результата по деолигархизации», - добавил он.

Эксперт также не исключил, что закон в конечном итоге не затронет украинских олигархов, а будет использоваться против тех, кто к крупнейшим финансово-промышленным группам вовсе не относится.

«Прописать формальные признаки олигархов - это не сработает. Формальные критерии легко обходятся при наличии креатива и финансового ресурса, - спросите у любого регуляторного органа. Спросите, например, сколько монополистов добились признания того, что они не являются монополистами. А теперь представьте, сколько олигархов докажут, что они не являются олигархами», - отметил он.

Конечно, пока обществу, бизнесу и экспертам сложно оценивать разрабатываемый законопроект, в детали которого посвящена лишь узкая группа чиновников. Что будет заложено в этот документ?

После определения субъекта законодательной инициативы – это может быть как глава государства, так и Кабинет министров – последует длительный процесс обсуждения документа в стенах Верховной Рады.

Нет сомнений, что парламентарии непременно воспользуются возможностью в очередной раз напомнить жителям страны о том, как народные избранники неистово борются с олигархатом, а на выходе, мы, скорее всего, получим очередной неработающий закон в красивой обертке.

Тем временем, есть риск, что реальные проблемы в национальной экономике, судебной системе, антикоррупционной и антимонопольной политике, которые преследуют Украину уже третье десятилетие, так и будут оставаться нерешенными.

Игорь Орел

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