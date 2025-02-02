Зеленский отреагировал на заявление Рубио об Украине / фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пригласил госсекретаря США Марко Рубио Украину для осознания преступлений России.

Об этом Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, комментируя заявление американского чиновника о том, что война возвращает Украину на 100 лет назад.

"Рубио должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия. Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми", - сказал Зеленский.

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будущее Украины под угрозой из-за войны и массовой эмиграции населения.

"Украина отброшена на 100 лет назад, а ее будущее под угрозой из-за миллионов граждан, которые выехали за границу", - отметил Рубио.

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Он также обвинил администрацию предыдущего президента США Джо Байдена в том, что она ввела Киев в заблуждение, убеждая, что Украина сможет "вернуться к тому, какой она была в 2012 или 2014 году - до того, как россияне забрали себе Крым".

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