Зеленский приказал разработать разведпрограмму

По словам президента, военная разведка Украины должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность наработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы и заявил, что она должна предусматривать оснащение подразделений современным вооружением, переход на стандарты НАТО и внедрение современных подходов в подготовке личного состава.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский заявил во время представления нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

Читайте такжеЗеленский рассказал, почему сменил руководителя украинской разведки

По словам президента, военная разведка Украины должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу.

Также Зеленский отметил важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

«В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава», - сказал президент.

Кроме того, глава государства обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки.

«Я искренне желаю и лично вам, и всем вашим подчиненным достойно продолжать славные традиции украинского войска и разведки», - сказал президент, обращаясь Буданову.

Также Зеленский пожелал военным разведчикам силы, мудрости, выдержки «и всегда быть на шаг впереди наших врагов».

Как сообщал УНИАН, 5 августа Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником ГУР МОУ вместо Василия Бурбы.

В Офисе президента объяснили, что смена начальника Главного управления разведки связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram