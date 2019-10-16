Украина никогда не пойдет на безоговорочную амнистию всех участников событий на Донбассе – нардеп

По словам Яременко, украинское законодательство должно определить, что делать с участниками незаконных вооруженных формирований, которые не причастны к убийствам и раскаялись.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко отметил, что Украина никогда не пойдет на безусловную амнистию в отношении всех участников событий на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.

Читайте такжеЗеленский считает преждевременными разговоры о применении "формулы Штайнмайера"

«Амнистия является одним из ключевых отдельных пунктов Минских договоренностей. Согласившись на невероятно неправильный тезис в Минских договоренностях-2 украинская власть и дипломатия во главе с президентом Порошенко предпринимала усилия для пересмотра прочтения этого... там есть достаточно грубая фраза, что «Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе», это не так. Мы не можем отбросить общий принцип права – неотвратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию», - заявил он.

По его словам, в данном вопросе Украина имеет взаимопонимание с европейскими партнерами.

Яременко заявил, что «Украине необходимо двигаться в сторону принятия законов, которые позволят четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях, в какой-то форме, которая не составляет состава преступления согласно уголовного законодательства, но может подвергаться моральному осуждению».

По словам главы комитета, украинское законодательство должно определить, что делать с участниками незаконных вооруженных формированиях, которые не причастны к убийствам, обстрелам украинских территорий, пыткам и раскаялись.

«Есть международный опыт. Могут быть составлены отдельные процедуры в украинском законодательстве, которые будут предусматривать явку с повинной или признание своей вины, автоматическая отмена необходимости нести наказание или осуждение за то, что было осуществлено. Это определенные элементы и амнистии, и примирения. Но это не касается тех, кто причастен к убийствам, к крови», - добавил Яременко.

«Очевидно, что закон об амнистии или о существовании амнистии в некоторой форме является требованием России в рамках мирного процесса в рамках мирного процесса, от которого Россия не отступит. Но, мы надеемся, что трактовка амнистии, понимание амнистии, как процесса помилования тех, кто признали свои преступления, и что эти преступления не являются настолько тяжелыми, мне кажется, этот процесс мы сможем описать способ, который будет приемлем для украинского общества и будет соответствовать общим нормам права», - резюмировал он.