Ожидается, что президент Украины выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Великобританию и Ирландию, сообщает The Guardian со ссылкой на источник.

Отмечается, что Зеленский отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы 18 июля выступить перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. На встрече должны обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию.

Указывается, что данная конференция - четвертая встреча Европейского политического сообщества. Этот коллектив был учрежден после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Считается "детищем" президента Франции Эммануэля Макрона.

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"Украина будет доминировать в пленарной дискуссии с лидерами, которых затем пригласят присоединиться к трем отдельным рабочим группам, посвященным вопросам обороны и демократии, которые будут включать сессии по кризису дезинформации, энергетики и миграции", - пишет The Guardian.

Также президент Украины совершит свой первый визит в Ирландию утром 20 июля для встречи с ирландским премьером Саймоном Харрисом, пишет издание.

Ожидается, что Ирландия, которая уже давно придерживается политики военного нейтралитета, окажет большую поддержку усилиям Украины по возвращению домой около 20 000 детей.

Напомним, 11 июля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, во время которой Байден объявил новый пакет помощи Украине.

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