Зеленский о Шарие: не очень красиво - повышать себе рейтинг за счет президента

По словам президента, он не занимается нападениями ни на какую бы то ни было партию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не красиво повышать политический рейтинг за счет президента.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о ситуации вокруг представителей, сторонников партии Анатолия Шария, передает корреспондент УНИАН.

"Не очень красиво - попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно... Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите. В целом".

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По словам президента, он не занимается нападениями ни на какую бы то ни было партию.

«Я не занимаюсь нападениями ни на какую бы то ни было партию. Я думаю, что средства массовой информации это видят. Знают, что у меня очень либеральное отношение к средствам массовой информации... Мало того, что я не нападаю ни на господина Шария, или там Нацкорпус... Они говорят обо мне такие вещи, которые, мне кажется, стыдно говорить в принципе человеку о человеке. Но, скажем так, это их жизнь», - отметил Зеленский

Как сообщал УНИАН, 17 июня возле центрального входа в здание Офиса президента на улице Банковой около тысячи сторонников партии Шария требовали, чтобы к ним вышел президент Украины Владимир Зеленский. Они заявляли, что недовольны тем, что во время пандемии коронавируса на правоохранительные органы и зарплаты чиновников были потрачены большие средства, а президент, по их словам, «как будто не замечает этого». Также участники акции требовали отреагировать на избиение активистов партии правоохранителями. Одновременно, возле Дома писателей, который расположен на улице Банковой, состоялся митинг противников партии Шария - представителей С14. Последние заявляли, что сторонникам Шария необходимо «шизофреническое лечение».

В дальнейшем сторонники Шария отправились к зданию МВД. На улице Лютеранской в колонну несколько агрессивных молодчиков бросили дымовые шашки и применили слезоточивый газ. Произошла драка, которую пресекла полиция. По результатам было задержано 15 активных участников конфликта.

Позже в столичном метро на станции «Театральная» произошло столкновение с применением газовых баллончиков. В социальных сетях сообщалось, что после акций протеста в центре Киева произошла драка в метро между сторонниками партии Шария и их оппонентами. В Telegram-канале PavlovskyNews было размещено видео конфликта на станции метро «Театральная». «В данном случае «шариивцы», превосходя противника количественно, начали загонять националистов в угол станции метро и бить флагштоками-удочками. Также в ход пошел слезоточивый газ», - говорится в комментарии к видео.

В Telegram-канале «UA: RIGHT Українські Праві» сообщается, что в метро после акции «активисты партии Шария толпой залили баллонами и избили ветеранов полка «Азов».

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