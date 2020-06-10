"Российскому народу будет стыдно": Зеленский прокомментировал возможность деоккупации Крыма

Президент выразил уверенность, что Крым вернется под контроль Украины.

Президент Владимир Зеленский убежден, что Крым будет возвращен Украине и заявляет, что без этого нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.

Об этом он сказал в интервью УП.

"Стыдно будет русскому народу через несколько лет о том, что вышло. К сожалению, именно так. Без возврата Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, по-дружески общаться между украинским и российским народом будущим поколениям. Это невозможно. И поэтому, так как мы соседи, живем в этой квартире и никто переселяться не будет", - сказал глава государства.

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При этом Зеленский не знает, сколько лет нужно для нормализации отношений с Россией - до того уровня, который был раньше. "На это у меня ответа нет", - сказал президент.

На уточняющий вопрос, вернется ли Крым под украинский контроль, Зеленский ответил утвердительно: "Да, я уверен".

Ранее Зеленский заявил, что его не беспокоят человеческие качества президента РФ Владимира Путина.

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