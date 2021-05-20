После окончания пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского спросили, может ли он назвать президента РФ Владимира Путина убийцей.
«Да или нет?» - спросила Зеленского журналистка телеканала «Прямой».
Президент не дал прямого ответа:
«Из-за вашего вопроса завтра 100 человек могут убить на Донбассе. Что бы вы делали?... До свидания».
До этого во время пресс-конференции, говоря о Путине, Зеленский заявил, что «очень осторожно относится к характеристикам, которые могут привести к обострению».
Вас также могут заинтересовать новости
- Зеленский выступает за вступление США в переговоры по Донбассу
- Оценка Путину, обыски у Кличко и приговор Порошенко: главные тезисы Зеленского на пресс-конференции
- Зеленского "смущает" встреча Путина и Байдена: риски есть
- Зеленский заявляет, что его намерение пойти на второй срок должно совпадать с желанием общества
- Зеленский возглавляет президентский рейтинг с более 30% поддержки - опрос
- Опрос показал, сколько украинцев считают "ужасным" второй год правления Зеленского
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram