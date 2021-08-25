Владимир Зеленский 6 апреля уволил главу представительства Украины при евросоюзе Николая Точицкого.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском Союзе.

Об этом говорится в указе главы государства №445 от 25 августа.

"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича Представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии", - говорится в указе.

Владимир Зеленский 6 апреля уволил главу представительства Украины при евросоюзе Николая Точицкого.

Точицкий занимал должность главы представительства в ЕС с 2016 года, совмещая ее с должностью посла в Бельгии и Люксембурге.

В апреле 2021 года президент уволил Ченцова с должностей посла в Королевстве Нидерланды и постоянного представителя при Организации по запрету химического оружия по совместительству.

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Всеволод Ченцов: что о нем известно

Родился Всеволод Ченцов в 1974 году в г. Дрогобыч Львовской области. Окончил Львовский государственный университет им. И.Франко (правоведение). Является карьерным дипломатом, в МИД Украины с 1996 года. За рубежом работал в посольствах Украины в Турецкой Республике и Республике Польша, а также в представительстве Украины при Европейском Союзе.

Кроме этого, Ченцов занимал должность директора Департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины.

Свободно владеет английским языком.

Автор: Виталий Саенко