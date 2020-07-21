В "Слуге народа" назвали важнейший вопрос сегодняшнего заседания ВР

Сегодня должно состояться внеочередное заседание парламента.

Важнейший вопрос внеочередного заседания ВР 21 июля – это законопроект №3658, который урегулирует зеленые тарифы.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Украина 24".

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"Важнейший вопрос – это законопроект №3658, который урегулирует зеленые тарифы. Мы не успели сократить срок рассмотрения - не хватило всего нескольких голосов, потому что это был последний вопрос, за который голосовали. Это чисто технический нюанс. Мы сократили до 10 дней. Сегодня мы провели заседание комитета, перед этим собирались правки, их набралось около 1300. Мы сумели договориться по поводу сокращения важнейших правок", – рассказал он.

Камельчук сообщил, какие еще законопроекты стоят на рассмотрении на сегодняшнем заседании парламента.

"Есть повестка дня, и если идти по нему, то там есть законопроект о Фонде социального страхования, есть оборонные закупки. Те законопроекты, которые не успели рассмотреть на предыдущих заседаниях, – есть шанс, что мы их рассмотрим. Но окончательный порядок дня может быть скорректирован в зависимости от того, как мы начнем. Я надеюсь, что мы успеем закончить за несколько часов. Повестка дня предусматривает три часа работы", — сказал он.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не исключает проведения летом нескольких внеочередных сессий парламента.

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