Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал заседание Совбеза 12 марта.

Заседание Совета нацбезопасности и обороны запланировано на четверг, 11 марта, в 15:00.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на информированные источники.

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Отмечается, что повестка дня полностью еще не установлена.

Издание пишет, что члены СНБО продолжат политику санкций в отношении высокопоставленных чиновников, которые предали Украину во время оккупации Россией Крыма, перейдя на сторону агрессора.

Кроме того, предположительно, на заседании рассмотрят вопрос выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год. Но этим повестка дня не исчерпана.

К слову, вчера, 9 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал заседание Совбеза 12 марта. По его словам, список вопросов с президентом уже согласовали.

Последние санкции СНБО: подробности

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

26 февраля СНБО ввел санкции в отношении 10 бывших должностных лиц, в том числе экс-министра внутренних дел времен президента Виктора Януковича Виталия Захарченко и бывшего председателя СБУ Александра Якименко.

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Автор: Яна Ставская