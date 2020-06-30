Рада начинает пленарную неделю: какие законопроекты рассмотрят депутаты в ближайшие дни (онлайн)

На этой неделе парламент среди прочего рассмотрит законопроекты об игорном бизнесе и медицинской реформе.

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты об игорном бизнесе и медицинской реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время Согласительного совета.

"На этой неделе будет много вопросов... Одно из первых - это вопрос о так называемом игорном бизнесе", - заявил Разумков и выразил надежду, что парламент сможет "эффективно потратить время" при рассмотрении этого законопроекта.

Читайте такжеРада не рассматривает возможность отставки правительства - Стефанчук

По его словам, будут рассматриваться законопроекты, связанные с медицинской реформой, а также экономические, социальные и образовательные законопроекты, вопросы сферы спорта и меценатства.

Кроме того, отметил Разумков, на этой неделе будет предлагаться работать в том же пленарном режиме, что и в предыдущие недели: до 15:00 вместо 18:00 во вторник и четверг.

Как сообщал УНИАН, накануне в "Слуге народа" рассказали, когда Рада пойдет на каникулы и будут ли внеочередные сессии летом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram