"Маск победил Россию": Кучма прокомментировал запуск Crew Dragon

Второй президент Украины отмечает, что Маск сделал то, на что не способно большинство государств мира - подвинул Россию с ее лидирующего места на мировом рынке.

Если Украина хочет добиться успеха в сфере космоса, должна действовать по примеру американской компании SpaceX Илона Маска.

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма, комментируя успешный запуск космического корабля Crew Dragon, сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

«Маск сделал то, на что не способно большинство государств мира. Скажу больше: Маск - один-единственный Маск - победил Россию. Он фактически подвинул Москву с ее места на мировом рынке. Он решил, чего хочет, и упорно делал все, что для этого нужно. Так должна делать и наша власть, если хочет добиться успеха где бы то ни было - в том числе и в сфере космоса», - отметил Кучма.

По его словам, «эта сфера сейчас будет все более важной, она становится фокусом всех инновационных разработок, лакмусовой бумажкой того, готова ли та или иная страна присоединиться к клубу лидеров нового мира».

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«И я точно знаю, что все шансы и возможности для этого пока у нас остались. Современные технологии, научная школа, высококлассные кадры, наконец - богатая историческая традиция. Но с таким отношением к области время работает не в нашу пользу. В годы моего президентства Украина доказала, что она не только нуждается в помощи из-за рубежа, но и сама может быть необходимой остальному миру. Десятки стран пользовались услугами наших космических носителей. Украина была среди мировых лидеров», - напомнил Кучма.

На вопрос, возможно ли сегодня вернуть этот статус, экс-президент ответил: «Надеюсь, что да».

«И точно знаю: если мы не сохраним космическую отрасль, это не будет означать только изменить славному прошлому. Это будет означает и потерять пропуск в будущее», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX, сегодня успешно пристыковался к Международной космической станции.

Ракета-носитель Falcon 9 взлетела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) накануне, 30 мая. На его борту - астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Бенкен и Даглас Херли. Они должны остаться там на четыре месяца, после чего вернуться на Землю.

На церемонии запуска присутствовал президент США Дональд Трамп.

Этот пуск стал решающим в государственно-частном партнерстве Национальной аэрокосмической администрации США и компании SpaceX, основанной предпринимателем и специалистом в области высоких технологий Маском.

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