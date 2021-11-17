Законодатели против законодательной экспертизы: зачем депутаты хотят убрать из Рады самых умных

Руководство парламента задумало "реформировать" главное научно-экспертное управление ВР - тех, кто анализирует и оценивает законопроекты перед тем, как за них возьмутся голосовать. Без такой оценки уровень законов в Украине будет таким, как если бы их писали таксисты (не в обиду таксистам) или дворники (не в обиду дворникам). УНИАН интересовался, зачем нужна такая "реформа" и к чему она может привести.

"Первая ласточка" - информация о том, что новое руководство Верховной Рады под предлогом реформирования Аппарата ВР, задумало ликвидировать главное научно-экспертное управление парламента (ГНЭУ) – прилетела из околополитических телеграмм-каналов. И выглядело это как прощупывание почвы: отреагирует ли общественность, как именно, "проглотит" или "не проглотит"?

Здесь стоит сделать небольшое отступление и объяснить, что такое вообще это научно-экспертное управление. По сути – это отправная точка для понимания законопроекта.

Во-первых, не каждый депутат может прочесть и вникнуть во все законопроекты, которые регистрируются в стерах Верховной Рады. Разобраться в этом и позволяют выводы ГНЭУ. Они анализируют проекты законов и указывают на их недостатки – логические, нестыковки с уже действующими законами, невозможность профинансировать предлагаемые новшества, несоответствие их Конституции Украины…

Во-вторых, даже негативная оценка ГНЭУ не означает, что законопроект не будет вынесен на голосование в сессионный зал или что голосование провалится. Это лишь означает, что документ не будет принят сразу в целом. То есть, у депутатов, которые увидят в выводах ГНЭУ недостатки законопроекта, будет возможность (при желании) исправить их ко второму чтению.

Если же желания вносить нужные правки у депутатов нет, сделать это может Конституционный суд. И выводы ГНЭУ – дополнительный фактор для вынесения того или иного решения.

Так было, к примеру, с законом про референдум от Виктора Януковича. Документ, в котором ГНЭУ усмотрели откровенно бредовые идеи, все равно был принят Верховной Радой 6 ноября 2012 года. Но выводы ГНЭУ стали основой для того, чтобы в 2018 году этот закон был отменен Конституционным судом Украины.

Возвращаясь же к идее ликвидировать главное научно-экспертное управление Верховной Рады, хотя новость об этом не стала мега-резонансной, официальная версия, озвученная публично, уже звучала иначе. Мол, никто ничего ликвидировать не будет, главная идея реформы – возобновление работы исследовательско-аналитической службы Верховной Рады.

Как отметили в пресс-службе Аппарата ВР, такая служба может быть создана на базе Института законодательства или включена в Аппарат парламента как структурное подразделение.

"Подчеркиваем, что никоим образом у парламента нет намерений ликвидировать ГНЭУ, и речь об этом ни на одном заседании не шла. ГНЭУ - это одно из ключевых структурных подразделений в составе Аппарата Верховной Рады Украины. Их мнение всегда важно при принятии ключевых решений Верховной Рады в законодательном поле", - говорится в сообщении на сайте парламента.

Но проблема от этого не рассосалась.

"У нас есть идея возобновления исследовательско-аналитической службы, которая должна существовать при парламенте как think tank и продуцировать все важные решения для парламента", – отметил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Простыми словами, реформа приведет к тому, что в Раде будет две службы, дублирующие некоторые функции друг друга.

"Все это – странная история. Мы знаем отношение "Слуг народа" к ГНЭУ, которое не оставляет на отдельных законопроектах, будь то правительственные, президентские или от "монобольшинства", камня на камне. Да и дураки из других фракций в своих законодательных инициативах получают очень четкую и справедливую оценку ГНЭУ… Но сейчас, вместо того, чтобы попытаться исправлять законопроекты, которые часто не соответствуют логике, правовому механизму, абсолютно финансово необоснованные, в Раде решили изменить структуру, которая подсказывает, как работать", - рассказал УНИАН заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

По его мнению, это – тупиковый путь. Поскольку специалисты, работающие в этом подразделении десятки лет, никогда не шли на соглашение с властью, с парламентским большинством, кто бы его не формировал, и всегда объективно оценивали каждый законопроект. Соболев считает, что появление исследовательско-аналитической службы, параллельно с ГНЭУ, приведет к тому, что первая будет просто работать "на заказ": "Новая политизированная структура будет работать на заказ, а ГНЭУ давать объективную оценку. Это позволит говорить: "Ну, как же так?! ГНЭУ по законопроекту дала такую оценку, а аналитическая служба – такую"… То есть, фактически, создается ситуация, когда можно выбирать. Выгодно тебе одно – ты выбираешь это. Выгодно другое – выбираешь его. Поэтому, на мой взгляд, такая реформа – это путь в никуда", - отметил народный депутат.

При этом, по его словам, такое положение вещей может привести к ликвидации ГНЭУ в будущем.

О таких рисках говорит и экс-народный депутат, политический эксперт Тарас Чорновил: "Де-факто, все это сводится к идее уничтожить самодостаточный орган внутри Верховной Рады, который может критиковать несовершенное законодательство еще на стадии подготовки законопроектов. Идти по процедуре ликвидации главного научно-экспертного управления ВР – тяжело. Вспомните, как было, когда Виктор Ющенко пришел в Администрацию президента после Леонида Кучмы. Он просто переименовал ее в Секретариат президента и всех уволили, в связи с реструктуризацией. Так и здесь. Готовится почва, чтобы сотрудников ГНЭУ уволить по реструктуризации. А потом набрать новых, послушных".

В свою очередь, экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков не разделяет таких упаднических настроений. По его мнению, как бы не переименовывали разные структуры внутри Аппарата ВР, главный вопрос в том, насколько профессиональные люди будут в них работать.

"В ГНЕУ работают профессиональные люди. Так же, как и в Юридическом управлении. Если просто менять название, в этом нет смысла. Поэтому давайте посмотрим на фактаж, который будет закладываться, посмотрим, даст ли это результат", - сказал он УНИАН.

По его мнению, ухудшить законодательную экспертизу появление исследовательско-аналитической службы не сможет. Но должно быть четкое распределение, за что отвечает ГНЭУ, а за что отвечает Исследовательская служба.

"Чтобы они, во-первых, не делали двойную работу, не тратили бюджетные средства. А, во-вторых, чтобы это действительно отвечало интересам парламента и положительно влияло на качество работы", - подытожил Дмитрий Разумков.

Аппарат Верховной Рады, безусловно, должен идти в ногу со временем и реформы помогают в этом. Однако важно, чтобы изменения не привели к тому, что законодательство в Украине будет выглядеть так, будто законы готовятся не интеллектуалами (хотя в каждом парламентском созыве таковых, от силы, треть), а в прямом смысле людьми с улицы.

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