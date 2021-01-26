По словам координатора гражданской сети ОПОРА, закон соответствует требованиям.

В закон о референдуме включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.

Об этом заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в комментарии изданию "Гордон".

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"Понятие института референдума определено в Конституции Украины, поэтому дискуссия вокруг темы, а нужен ли закон о референдуме, противоречит Основному закону. Конституция признает право граждан инициировать и принимать участие в референдуме на уровне с выборами", – отметила Айвазовская.

По ее словам, закон не идеальный, однако соответствует требованиям.

"Разные политические группы заявляют про отсутствие потребности института референдума. Ну, тогда они должны были инициировать исключение этого права из Конституции. Есть группы, которые считают, что законопроект не дает возможности организовать референдум, потому что усложнена процедура. Другие говорят, что можно провести референдум на антигосударственные темы, что разрушит государство. Эти контрверсионные политические заявления не дают возможности оценить сам закон. Он не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций ", - отметила она.

Айвазовская подчеркнула, что темы, которые могут выноситься на референдум, ограничены.

"И это достаточно адекватные ограничения с оглядки на настоящий этап развития государства и общества", - констатировала она.

Айвазовская считает, что закон не несет угроз территориальной целостности.

"В закон включено необходимое количество предохранителей, чтобы не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету. Референдум – это третий этап верификации решений, которые касаются международных соглашений по вопросам территорий. Законом о референдуме нельзя отчуждать территории страны в интересах какой-ли международной договоренности или соглашения. Потому что народ Украины может сказать нет. А без этого инструмента может разное случиться гибридным образом", – уточнила она.

По ее мнению, закон о референдуме является определенным компромиссом между заинтересованными группами.

"Он далек от идеала, но сам по себе не может вредить интересам государства и общества", – добавила координатор гражданской сети ОПОРА.

По ее словам, проблем в законе несколько. Одна из них, например, связана с тем, что не дано четкое определение вопросов общенационального значения.

"Записано, что граждане имеют право инициировать обсуждение вопросов национального значения. Таковыми являются вопросы, которые волнуют две трети областей, но качественного показателя ценза подписей в регионах сам закон не дал", – подчеркнула Айвазовская.

Также она обратила внимание на тот факт, что не уточненным остался порядок рассмотрения вопросов референдума в Конституционном суде.

"Обращаться в КСУ могут президент и 45 нардепов. Но обращение – это не обязанность депутатов и президента, а право. Может возникнуть вакуум, если нардепы и президент решат не обращаться в суд. Без их обращения КСУ не может рассматривать вопрос по собственной инициативе. Поэтому ответственность ложится на нардепов и президента. И в этом вопросе должен быть определенный консенсус", – отметила она.

Кроме того, уточнила Айвазовская, остался открытым и вопрос о порядке имплементации принятого на референдуме решения.

"Если решение референдума есть (не менее 50% граждан пришли и высказались), в какие сроки и в каком порядке Кабмин и Верховная Рада должны имплементировать эти решения, не определено в законе. Это необходимо регулировать. Но, скорее всего, уже изменениями в законы – регламент Верховной Рады или закон о Кабинете министров. Это политически ключевое. Была еще дискуссия, не подменяет ли референдум законодательную ветвь власти? Нет, потому что на референдуме народ законов не принимает", – резюмировала она.

Закон о всеукраинском референдуме: что предусматривает

Всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума:

вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;

вопросы, отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

вопросы налогов, бюджета, амнистии;

вопросы, отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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Автор: Леся Лещенко