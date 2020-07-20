Законопроектов о выборах на оккупированных территориях пока нет на рассмотрении ВР – Разумков

Спикер парламента выразил мнение, что выборы на всей территории суверенного государства должны происходить в соответствии с единым законом.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что по состоянию на сегодня законопроектов, которые бы регламентировали выборы на временно оккупированных территориях, на рассмотрении ВР нет.

Читайте также"Рейтинги снижаются": в "Слуге народа" оценили шансы партии на досрочных выборах в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас разработка законопроекта, который бы предусматривал проведение выборов на оккупированных территориях, спикер отметил: "Насколько мне известно, по состоянию на сегодня таких законопроектов, которые бы регламентировали выборы на временно оккупированных территориях, как Крыма, так и Донбасса, пока что на рассмотрении Верховной Рады нет".

Говоря о вопросе выборов в целом, Разумков выразил мнение, что выборы "по всей территории суверенного государства должны происходить согласно единому закону".

Также на вопрос относительно так называемого законопроекта об особом статусе Донбасса председатель ВР, в частности, отметил, что "если бы такие законопроекты были, вы бы их обязательно увидели".

Как сообщал УНИАН, ранее Разумков отмечал, что для проведения выборов необходимо будет принять еще ряд вопросов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram