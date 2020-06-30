Рада должна объявить местные выборы не позднее чем за 90 дней до них - Разумков

Одним из первых на следующей пленарной неделе парламент должен рассмотреть вопрос об объявлении местных выборов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что одним из первых на следующей пленарной неделе (13-17 июля) парламент должен рассмотреть вопрос об объявлении местных выборов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Говоря о предстоящих выборах, спикер отметил, что парламент не позднее чем за 90 дней должен объявить о местных выборах.

"Поскольку в этой сессии последняя пленарная неделя у нас будет через неделю, хотел бы еще раз обратить ваше внимание, проработать этот вопрос для того, чтобы все, что зависит от нас как Верховной Рады Украины, мы сделали, чтобы выборы могли состояться вовремя, в соответствии с законами и Конституцией Украины", - сказал Разумков.

Он высказал мнение, что одним из первых вопросов, которые необходимо будет рассмотреть на следующей пленарной неделе, - это должен быть именно этот вопрос.

Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

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