Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине Независимости Украины.

В пятницу вечером, 20 августа, в Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей.

Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине Независимости Украины.

В аэропорту "Борисполь" делегацию встречал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Лично приветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства... Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу со стороны Его Святейшества", - отметил Шмигаль в своем Telegram-канале.

Также вечером Варфоломей провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Известно, что Вселенский патриарх остановился в гостинице "Интерконтиненталь". Из аэропорта в столицу Варфоломея сопровождал кортеж из 9 автомобилей.

Как сообщается в сюжете ТСН, завтра утром Варфоломей возложит цветы к Стене памяти и примет участие в богослужении в Михайловском монастыре. А в воскресенье состоится служба во дворе Софийского собора.

Литургия в Софийском соборе накануне Дня Независимости

Архиепископ Константинополя и Нового Рима - вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проведут божественную литургию на территории Софийского собора под открытым небом.

Она состоится в воскресенье, 22 августа. Начало богослужения в 9:00. К молитве приглашают духовенство и всех желающих верующих. При этом представитель ПЦУ призвал учитывать меры безопасности, которые будут приниматься.

Также архиепископ Зоря сообщил, что накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Автор: Александр Топчий