Возвращение Порошенко: спектакль без ареста

За праздничными застольями, попытками Запада умиротворить Россию и горячими событиями в Казахстане практически незаметно пролетел месяц, как бывший президент Украины Петр Порошенко выехал за пределы страны. Возвращение запланировано на 17 января. УНИАН поинтересовался у экспертов, как будет развиваться дело о госизмене после этой даты.

После того, как 17 декабря следователи Государственного бюро расследований не смогли вручить бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку, он тут же отправился в заграничное "рабочее" турне. Его противники укрепились в мысли, что Порошенко сбежал. А соратники бросились заявлять, что этот вояж был запланирован заранее, и о нем не могли не знать ни в ГБР, ни в Офисе президента, ни в прокуратуре и так далее. Мол, никто эту информацию не скрывал.

Если же у кого-то возникали вопросы относительно того, какие могут быть рабочие встречи в период рождественских и новогодних праздников, или почему после этих встреч бывший президент не планирует возвращаться в Украину, ответ был, приблизительно, таким: "Пятый президент тоже человек, хочет провести немного времени перед началом парламентской работы с семьей".

"Порошенко вернется, 100%. Разумеется, это будет сделано не в те даты, когда этого хочет прокуратура и ГБР… Вы знаете, что парламентские каникулы и новогодние праздники - конец декабря, начало января - это единственное время, когда президент Порошенко имел возможность куда-то поехать со своей семьей", - заявил один из адвокатов бывшего президента Илья Новиков 20 декабря.

Почему у правоохранителей возникли вопросы к Петру Порошенко, УНИАН уже писал. И, пока он занимался "государственными делами" за границей, сообщение о подозрении следователи отправили ему по месту проживания, регистрации и работы. Уже в новом году, 6 января, появилось также сообщение о решении Печерского суда столицы об аресте имущества Петра Порошенко. В этот же день он заявил, что вернется в страну 17 января.

"Думаю, что главный политический сигнал в решении Печерского суда – предупреждение Петру Алексеевичу, что лучше не возвращаться в Украину. Если арестовали имущество, могут арестовать и собственника", - отметил тогда глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, если оценивать это решение с точки зрения политических последствий (оценку юридическим пусть дают юристы), они могут быть неоднозначны, так как главную скрипку играет эмоциональная составляющая. С одной стороны, противникам Порошенко это понравится. С другой – консолидирует сторонников, поскольку срабатывает эмоция "наших бьют", нужно защищаться.

"Команда Порошенко, в том числе его адвокаты, еще с большей настойчивостью будут использовать тезис о "политических репрессиях". И наши международные партнеры еще с большим подозрением будут смотреть на "дело Порошенко"", - считает Владимир Фесенко.

С этим трудно не согласиться. И в подтверждение этого мнения уже появились заявления некоторых депутатов Европейского парламента о том, что они взволнованы ситуацией внутри Украины, не исключают, что за уголовным "делом Порошенко" может стоять уголовное преследование и будут следить за развитием событий. С другой стороны, не на руку Петру Алексеевичу играет недавняя и довольно обидная для бывшего президента Украины публикация в издании Politico о том, что он выбрал не самый лучший момент для защиты своих интересов в Брюсселе, поскольку европейцам сегодня явно не до его проблем (происходило это во время переговоров между НАТО и РФ).

Из самолета за решетку?

Из Брюсселя Петр Порошенко транслирует в Украину месседж "я не окажусь за решеткой". И, с большой долей вероятности, так оно и будет. Подготовку к такому сценарию сторонники бывшего президента начали заранее.

Во-первых, на одном поле сейчас играют и адвокаты Порошенко, которые просят суд назначить заседание по избранию ему меры пресечения на 17 января, и ГБР, заявляя, что "органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения".

Во-вторых, сторонники Петра Порошенко собираются его встречать в аэропорту, чтобы, в случае необходимости, "отбить" у правоохранителей.

"Надо отдать Петру Алексеевичу должное - он сумел превратить собственное возвращение в шоу. Концерт, который ждут если не все, то большинство, и планируют взглянуть на него хотя бы одним глазом", - говорит политолог Петр Олещук.

"Нужно понимать психологию Петра Алексеевича. Он достаточно эмоционально воспринимает такие вещи. Он не хочет отправится под конвоем в суд. Он бы не хотел оказаться в СИЗО. Потому он делает все, чтобы этого не произошло. Вероятнее всего, в понедельник он прибудет в суд самостоятельно - без конвоирования правоохранительными органами", - отмечает политтехнолог Дмитрий Раимов.

По его словам, именно поэтому Порошенко выбрал прилететь не в какой-нибудь аэропорт на западной Украине, ведь в Киеве привлечь к себе внимание легче. А замысел в том, что сторонников в понедельник в "Жулянах" должно быть так много, чтобы отбить у правоохранителей желание конфликтовать – мол, пусть экс-президент сядет в свою машину и приедет в суд, чем задерживать его в аэропорту, провоцируя толпу.

Домашний арест не за горами

Эксперты сходятся во мнении, что, с большой долей вероятности, после суда по избранию меры пресечения отправлять Порошенко в СИЗО никто не станет. Это просто невыгодно.

Во-первых, потому, что добавляет Петру Алексеевичу медийного веса – такая тема станет ключевой для обсуждения на всех телеканалах в Украине, не обойдут ее стороной в ЕС и в РФ.

Во-вторых, его сторонники легко соберутся протестовать, поставят палатки и будут еще одной точкой нестабильности.

В-третьих, коалиции ЕС со Слугами в местных советах могут посыпаться, а это чревато проблемами в регионах.

В-четвертых, внутриполитические дрязги не играют на руку Украине в попытке склонить на свою сторону европейцев в противостоянии с внешним агрессором.

Поэтому, после возвращения Порошенко в Украину, мерой пресечения для него, скорее, будет либо залог, либо домашний арест.

В пользу первого выступают в Европейской солидарности, мол, Петр Порошенко – депутат, которому следует быть на рабочем месте. К тому же, он не сбежал из Украины, как об этом трубили его противники, возвращается и готов участвовать в следственных действиях, даже предстать перед судом (на своих условиях).

"Но пока есть возможность внести залог, нужно эту возможность использовать… У Петра Алексеевича много сторонников. Неужели мы не соберем 1 миллиард гривен?", - отмечает политик, экс-народный депутат Юрий Грымчак.

В свою очередь политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что суд, скорее, запросит намного меньшую сумму – 100 миллионов, не миллиард.

"Во-первых, суды сейчас осторожничают с такими суммами. Во-вторых, размер залога должен быть соразмерным с возможностями человека, но это должна быть существенная цифра. Никто не хочет держать Порошенко в тюрьме. Он должен быть под подпиской о невыезде, он должен быть медийно с Медведчуком – лицом под подозрением в госизмене. И 100 миллионов – сумма, которую Порошенко может спокойно выплатить сам", - говорит он.

По мнению адвоката Павла Богомазова, бывший президент будет отправлен под домашний арест. "Содержания под стражей прокурор просить не будет, слишком много политики. А домашний арест, как и для Медведчука, будет болезненным политически и репутационно. Основания для предотвращения ареста тоже есть: в разное время Порошенко избегал следователей, как на последнем видео, когда он заскочил в авто и поехал в аэропорт", - отмечает он.

В любом случае, дело с участием бывшего президента будет продолжаться еще долго. Власть будет использовать его для дискредитации соперника. Сторонники Порошенко продолжат использовать дело для рассказов о репрессиях.