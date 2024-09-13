Президент Турции Реджеп Эрдоган во время саммита "Крымской платформы" напомнил, что международное право предусматривает возвращение Крыма Украине. Но, несмотря на резонанс, который вызвали его слова в украинском информационном пространстве, в заявлении о том, что Турция не признает аннексию полуострова, нет ничего неожиданного. Это принципиальная позиция Анкары еще с 2014 года. Но никаких изменений в политике Турции, связанных с этими заявлениями, сейчас ожидать не стоит.

Напомню, Турция не признала аннексию Крыма Россией, однако и не ввела санкции против России. Зато развивала торгово-экономические отношения с РФ - строились атомные станции, газопроводы, покупались С-400... Глобально, этому даже не помешало сбитие российского самолета турецкими воздушными силами в 2015 году. Отношения с РФ по определенным направлениям стали стратегическими.

Дело в том, что Эрдоган - это политический барыга, который торгует всем, торгует и торгуется со всеми, ради достижения тех интересов, которые он считает интересами Турции. Видео дня

То есть, нынешние его слова - это очередной манипулятивный дипломатический шаг. Ведь нынешние слова Эрдогана прозвучали уже после того, как Турция перестала скрывать свое намерение присоединиться к БРИКС на саммите в октябре, когда там будет председательствовать Путин. Интересный нюанс: Турция могла бы подать заявку в следующем году, когда будет председательствовать другая страна, однако сделала это именно тогда, когда в БРИКС председательствует РФ.

Конечно, в Анкаре прекрасно понимают, что это будет некорректно по отношению к Украине. Поэтому неудивительно, что Эрдоган напомнил, что Турция не признает аннексию Крыма. Таким образом он отвечает на упреки, что между Анкарой и Москвой произошло заметное сближение.

Это маневры государства, которое пытается усидеть на всех стульях.

В целом, Турция не могла признать аннексию Крыма по двум причинам.

Во-первых, это было бы неприкрытое предательство крымскотатарского народа, и это стало бы разрушение мифа о Турции, как наиболее мощной державе тюркского мира, которую возрождает Эрдоган. Поэтому заявления Турции о непризнании аннексии Крыма уже давно стали ритуальной формулой, направленной на поддержание в мире имиджа страны-покровительницы тюркских народов, в том числе крымских татар.

Во-вторых, Турция - член НАТО, а признание Крыма российским - красная линия для членства в Альянсе. Линия, за которой начинается существенное охлаждение отношений с Западом.

И напоследок, стоит обратить внимание, что Эрдоган не сказал, что Турция требует возвращения Крыма Украине. Он лишь сослался на международное право.

Владимир Воля, политический эксперт