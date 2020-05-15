Во двор нардепа от "Слуги народа" бросили "коктейль Молотова" – СМИ

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты, криминалисты и кинологи.

Неизвестные бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом во двор народного депутата от «Слуги народа» Михаила Лабы.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

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По информации полиции, инцидент произошел ночью 15 мая в селе Невицкое на Закарпатье. Неизвестный попал «коктейлем Молотова» в беседку, вследствие чего она сгорела.

Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно, никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты, криминалисты и кинологи.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля.

Полицейские исследуют следовую картину указанного преступления и принимают всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания лица причастного к поджогу.

Как сообщал УНИАН, в городе Тетиев на Киевщине местный активист заснял, как мэр города Руслан Майструк в компании других чиновников устроили гулянку на территории военкомата. После этого мужчине сначала в дом забросили коктейль Молотова, а потом на мобильный стали поступать угрозы.