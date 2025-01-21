В частности, новая система ПВО должна быть способной отвечать и реагировать на любую угрозу.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Европа должна совместными усилиями создать свою собственную версию противовоздушной обороны вроде израильского "Железного купола".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

Президент Украины подчеркнул, что внесение инвестиций сейчас в украинское производство дронов - это инвестирование не только в безопасность Европы, но и в способность Европы быть гарантом безопасности для других жизненно важных регионов.

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"И мы должны начать вместе создавать системы противовоздушной обороны - такие, которые будут способны на самом деле справляться со всеми типами крылатых и баллистических ракет. Европа нуждается в своей собственной версии "Железного Купола" - того, что может справиться с любой угрозой", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, нельзя "полагаться на добрую волю нескольких столиц, когда дело касается европейской безопасности - будь то Вашингтон, Берлин, Париж, Лондон, Рим, или - после того, как Путин уйдет на тот свет, - какого-то мнимого демократа в Москве".

Что еще известно о "Железном куполе"

Ранее УНИАН писал, что Железный купол - это мобильная система противовоздушной обороны. Израиль единственная страна в мире, эксплуатирующая ее на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности.

Система противоракетной обороны является одним из важнейших инструментов Израиля и с момента введения ее в эксплуатацию в 2011 году спасла множество жизней мирных жителей.

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