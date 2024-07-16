Нардеп считает, что законопроект должны были зарубить в парламенте, а не принимать.

Принятый Верховной Радой законопроект об отмене перехода на летнее время - это "откровенно вредительский и антиевропейский шаг". Такое мнение высказал бывший глава Украинского института национальной памяти, нардеп Владимир Вятрович.

"Это решение означает, что солнце летом будет вставать чуть ли не в три часа, а в октябре темнота будет наступать еще во время рабочего дня", - предупреждает политик.

По его словам, это обстоятельство значительно увеличит расходы электроэнергии, ведь в свое время переход на летнее время придумали именно для ее экономии. А в украинской энергетике и без того катастрофа, напоминает Вятрович.

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Также нардеп обратил внимание, что в Европе почти все страны до сих пор переходят на летнее время. Отменили такой переход лишь несколько стран - Россия, Беларусь и три закавказских государства.

"Решение ВР отрывает Украину от этого европейского и евроатлантического пространства, рассинхронизирует наше время со временем всех государств-членов ЕС. Более того, такие действия со стороны Украины как кандидата в члены ЕС выглядят откровенно недружественно. И как по мне, этот закон должен быть ветирован. Хотя бы из-за несоответствия конституционным нормам о европейской интеграции", - написал Вятрович.

Рада отменила переход на летнее время

Как писал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за отмену перехода на летнее время. По данным нардепа Ярослава Железняка, решение поддержал 261 нардеп.

"Парламент принял законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевод на летнее время с 2025-го и дальше не будет", - проинформировал депутат.

Стоит заметить, что для вступления в силу этого закона, его еще должен подписать президент.

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