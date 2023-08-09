Правоохранители проверяют причастность Макеенко к схеме на сумму более 500 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-заместителя председателя фракции запрещенной Партии регионов в парламенте Владимира Макеенко, сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен", – сообщает СБУ, не уточняя имени фигуранта. Источники в правоохранительных органах сообщили УНИАН, что речь идет именно о Макеенко.

Спецслужба также отмечает, что в отношении экс-нардепа продолжается проверки по уклонению от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов на сумму более 63 миллионов гривен.

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Следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в офшорных юрисдикциях. В СБУ сообщают, что речь идет о коммерческих структурах, через которые бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации доходов.

В сообщении сказано, что уголовное производство начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Кто такой Владимир Макеенко

Владимир Макеенко был народным депутатом Украины I, III-VII созывов, заместителем председателя фракции запрещенной Партии регионов.

Во время Революции Достоинства Макеенко был председателем Киевской городской государственной администрации (с 25 января 2014 года по 7 марта 2014 года). Тогда он неожиданно вышел из Партии регионов и взял на себя личную ответственность за жизнедеятельность Киева.

В 2017 Владимир Макеенко стал совладельцем телеканала "Тонис", который вскоре прекратил свое существование и был заменен на информационный телеканал "Прямий". Макеенко пробыл владельцем "Прямого" до 2021 года.

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