Алексей Данилов опроверг информацию о том, что против телеканала "Прямой" планировали ввести санкции.

Совет национальной безопасности и обороны Украины не планировал вводить санкции против канала "Прямой", официальным владельцем которого недавно стал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет НВ.

Алексей Данилов опроверг информацию о том, что против телеканала "Прямой" планировали ввести санкции.

"На основании чего и зачем? И почему так переживает Петр Алексеевич вместе с членом Партии регионов Макеенко? Никаких оснований для того, чтобы что-то происходило, в аппарате СНБО не рассматривали… В последнее время никакой информации о заседании СНБО в СМИ до проведения заседания не поступало. Кто-то Петра Алексеевича шантажировал? Может, он зря потратил деньги, не знаю", - сказал Данилов.

Читайте такжеТкаченко прокомментировал санкции против Медведчука и вспомнил Порошенко

Санкции против "Прямого": заявление Порошенко

Одним из возможных решений СНБО в пятницу называлось введение санкций против Владимира Макеенко - экс - "регионала", который формально владел телеканалом "Прямой". В четверг вечером Петр Порошенко заявил, что купил канал у Макеенко из-за опасений, что СНБО может закрыть его.

В офисе президента в тот же вечер опровергли слова Порошенко. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что СНБО не планирует вводить санкции против "Прямого".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН