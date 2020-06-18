С аплодисментами и стоя: ВР досрочно прекратила полномочия нардепа Бельковой

Она попросила считать ее "политиком в запасе" и зал провел ее аплодисментами и стоя.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ольги Бельковой, которая была членом фракции "Батькивщина".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 343 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время выступления с трибуны парламента Белькова отметила, что была депутатом VII, VIII и IX созывов Верховной Рады и пришла в парламент с политической силой Виталия Кличко, чтобы писать законы для работников IT-сферы.

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По ее словам, именно "айтишники" и другие люди пошли на Майдан, чтобы "защищать свои мечты", и она вместе с другими политиками должна была обеспечивать их теплой обувью, вести переговоры с тогдашней коалицией. Она подчеркнула, что "это тоже работа политика".

Она отметила, что многие предложенных ею законы были приняты и она знает, как в парламенте иногда трудно искать компромиссы.

Белькова поблагодарила фракцию "Батькивщина", с которой работала, и коалицию, поскольку ее поправки принимали и к ее точке зрения прислушивались.

Она подчеркнула, что "даже лучшие профессионалы должны проводить определенные перезагрузки и время от времени сверить теоретические концепции с реалиями".

Также Белькова отметила, что хочет убедиться, что написанные законы, в том числе с ее участием, работают так, как задумано.

"Я планирую использовать мой парламентский опыт и работу с вами именно в пользу защиты больших украинских интересов. Вот по этим причинам я и слагаю депутатские полномочия. Спокойно, с планами на будущее. И с пониманием того, что в этом зале во всех без исключения фракциях есть люди, которых я знаю лично, и которые в трудные моменты обязательно сделают так, как надо великой Украине", - подчеркнула Белькова.

Она попросила поддержать ее заявление и считать ее "политиком запасе".

В ответ председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что не бывает политиков запаса. "Я уверен, что вы всегда будете оставаться политиком", - сказал он и поблагодарил ее за работу.

Народные депутаты Украины после выступления Бельковой с трибуны парламента провели ее аплодисментами и стоя.

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