С аплодисментами и стоя: ВР досрочно прекратила полномочия нардепа Бельковой
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ольги Бельковой, которая была членом фракции "Батькивщина".
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 343 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Во время выступления с трибуны парламента Белькова отметила, что была депутатом VII, VIII и IX созывов Верховной Рады и пришла в парламент с политической силой Виталия Кличко, чтобы писать законы для работников IT-сферы.
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По ее словам, именно "айтишники" и другие люди пошли на Майдан, чтобы "защищать свои мечты", и она вместе с другими политиками должна была обеспечивать их теплой обувью, вести переговоры с тогдашней коалицией. Она подчеркнула, что "это тоже работа политика".
Она отметила, что многие предложенных ею законы были приняты и она знает, как в парламенте иногда трудно искать компромиссы.
Белькова поблагодарила фракцию "Батькивщина", с которой работала, и коалицию, поскольку ее поправки принимали и к ее точке зрения прислушивались.
Она подчеркнула, что "даже лучшие профессионалы должны проводить определенные перезагрузки и время от времени сверить теоретические концепции с реалиями".
Также Белькова отметила, что хочет убедиться, что написанные законы, в том числе с ее участием, работают так, как задумано.
"Я планирую использовать мой парламентский опыт и работу с вами именно в пользу защиты больших украинских интересов. Вот по этим причинам я и слагаю депутатские полномочия. Спокойно, с планами на будущее. И с пониманием того, что в этом зале во всех без исключения фракциях есть люди, которых я знаю лично, и которые в трудные моменты обязательно сделают так, как надо великой Украине", - подчеркнула Белькова.
Она попросила поддержать ее заявление и считать ее "политиком запасе".
В ответ председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что не бывает политиков запаса. "Я уверен, что вы всегда будете оставаться политиком", - сказал он и поблагодарил ее за работу.
Народные депутаты Украины после выступления Бельковой с трибуны парламента провели ее аплодисментами и стоя.
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