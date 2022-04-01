В законе определено, что информацию о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе об их перемещения по территории Украины, теперь официально может размещать и СБУ.

Верховная Рада усовершенствовала закон о введении уголовной ответственности за распространение информации о размещении ВСУ - так называемый закон о ТикТокерах.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие в целом закона "О внесении изменений в статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования ответственности за несанкционированное распространение информации о средствах противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации" (регистрационный номер 7236) проголосовало 320 народных депутатов Украины.

Как написал в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, это "усовершенствование закона о ТикТокерах". Он отметил, что уточняются сроки относительно источников информации от органов стран-партнеров, а также относительно правомерных субъектов распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Законом предусмотрено, что распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе об их перемещении по территории Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, будет законным в том случае, если такая информация размещалась (распространялась) в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Министерством обороны Украины, а также Службой безопасности Украины (до сегодня СБУ в перечне не было - УНИАН) или в официальных источниках стран-партнеров. Если такая информация будет распространена в случае, когда эти органы ее не размещали, то за это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что социальная сеть TikTok останавливает работу в России из-за закона о фейковых новостях.

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