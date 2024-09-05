За это решение проголосовали 239 депутатов.

Верховная Рада Украины назначила министром молодежи и спорта Украины Матвея Бидного.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что за это решение проголосовали 239 народных депутатов, выложив также фото табло с результатами голосования.

Как известно, до этого Бидный был и.о. министра - с 9 ноября 2023 года. А перед тем, 15 июля 2020 года, был назначен на должность заместителя министра молодежи и спорта Украины.

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Ранее же он, в частности в 2016 году, был главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта (Министерство молодежи и спорта Украины). А в 2016-2020 годах - директор департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта (Министерство молодежи и спорта Украины).

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Он сам написал заявление об отставке с должности 8 ноября.

Перед тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что отставка Гутцайта связана с тем, что он был назначен президентом Национального олимпийского комитета, и там "много работы и на этом надо сосредотачиваться". По его словам, в частности, речь идет о том, как противодействовать участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

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