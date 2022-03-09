Также британские власти усилят ответственность за полеты российских самолетов в Великобританию – теперь это будет уголовным правонарушением.

Великобритания обнародовала сегодня новые авиационные санкции, позволяющие ей задерживать любые российские самолеты и запрещающие экспорт авиационных или космических товаров в Россию.

Как передает Reuters, запрет распространяется на любые самолеты, принадлежащие и эксплуатируемые кем-либо, связанным с Россией, или подсанкционными физическими или юридическими лицами, и будет включать право задерживать любые самолеты, принадлежащие лицам, связанным с Россией.

"Запрет самолетов под российским флагом в Великобритании и признание их присутствия уголовным преступлением нанесет еще больший ущерб России и приближенным к Кремлю лицам", - сказала министр иностранных дел Лиз Трасс.

Как заявил министр транспорта Грант Шаппс, британские власти уже арестовали первый российский самолет.

Шаппс сообщил, что сейчас будет проведено расследование того, кто является конечным владельцем самолета.

"Один такой самолет находится на земле в аэропорту Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим дальнейшее расследование за последние несколько дней", - сказал Шаппс.

"Очень важно, чтобы у нас были законы, позволяющие это сделать", - добавил министр.

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