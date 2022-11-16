Городу вернули историческое название. Переименование инициировали сами местные жители.

Верховная Рада Украины в среду, 16 ноября, переименовала город Новоград-Волынский Житомирской области на Звягель.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, "за" соответствующие постановления № 8179 и № 8180 проголосовало 260 депутатов.

"Совет переименовали город "Новоград-Волынский" на "Звягель", а "Новоград-Волынский район" Житомирской области на "Звягельский район"", - написал нардеп.

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Как писал УНИАН, ранее Житомирский областной совет обратился в Верховную Раду Украины с представлением о переименовании города Новоград-Волынский на Звягель.

Справка УНИАН. Название "Звягель" город носил с ХV века. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в город "Новоград-Волынский".

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