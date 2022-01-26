В Госдепе отметили, что ответ США не удивит ни Украину, ни ЕС, ни НАТО.

США проинформировали Украину о содержании ответа на предложения Кремля по безопасности России перед тем, как отправить его в Москву. Отмечается, что в ответе была учтена украинская позиция по российским предложениям в сфере безопасности.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс отметил, что ответ США не удивит ни Украину, ни ЕС, ни НАТО.

Читайте такжеНа встрече советников "Нормандии" хотят определить дату переговоров Украины с "ЛДНР" - СМИВ то же время, по словам пресс-секретаря Госдепа, американский ответ на "гарантии безопасности" не станет сюрпризом и для России.

Напомним, в Белом доме несогласны с оценками украинских властей об угрозе вторжения России.

Это следует из ответа пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки журналисту на вопрос о том, согласны ли в Вашингтоне с заявлениями украинских властей о том, что российское вторжение не неизбежно.

По ее словам, Россия продолжает вести "агрессивную риторику", распространять дезинформацию в мире и искать предлог для вторжения.

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