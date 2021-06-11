В американском городе Хьюстон откроется Генеральное консульство Украины.
Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение на аренду помещения, где будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение.
"Момент, который точно станет частью истории развития украинско-американских отношений. Сегодня сделали еще один важный шаг к открытию Генерального консульства Украины в г. Хьюстон, штат Техас", - говорится в сообщении.
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