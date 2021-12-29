В ГБР напомнили, что в уголовном производстве уже сообщено о подозрении двум народным депутатам, в том числе, пятому президенту Украины.

В Государственном бюро расследований сообщили, что провели обыски по делу о преступной схеме поставки угля с территорий террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Отмечается, что следователи ГБР во взаимодействии со следователями Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора осуществляют расследование в уголовном производстве в отношении преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство осуществляется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеПривод Порошенко в суд: у адвокатов нет официальной информации

В рамках досудебного расследования, напомнили в Бюро, в уголовном производстве уже сообщено о подозрении двум народным депутатам, в том числе, пятом президенту Украины, бывшему министру энергетики и угольной промышленности, одному гражданскому лицу.

"С целью избежания манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг этого уголовного производства, сообщаем, что 29 декабря 2021 года следователями ГБР на основании соответствующих постановлений следственного судьи проведен ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства. В очередной раз подчеркиваем, что ГБР действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, и проведение обысков осуществляется только с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко сообщила об обысках у членов команды "Европейской солидарности".

"Сегодня в 7 утра прошли обыски у членов команды "Европейской солидарности", первого помощника пятого президента Петра Порошенко, чрезвычайного и полномочного посла, дипломата с 25-летним стажем, Юрия Онищенко, экс-депутата Сергея Березенко. Искали... уголь", - сообщила Геращенко.

Читайте такжеПорошенко эмоционально высказался о подозрении в госизмене: "Приеду - поговорим" (видео)

Также руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов во время брифинга, который транслировался на странице "ЕС" в Facebook, говоря об утренних обысках у представителей их партии, отметил, что "искали документы, связанные с углем". "Но не 2021-го года, а 2014-го года. И безусловно, они ничего не нашли, и не могли найти", - сказал он.

"Угольное" дело против Порошенко и Медведчука - справка УНИАН

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "Оппозиционной платформы - За життя" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

"Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", - пояснили в ГБР.