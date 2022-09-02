В МИД РФ грозят "последствиями".

Заместить главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты Америки отделяет "тончайшая" грань от того, чтобы стать стороной конфликта в Украине.

Его цитируют российские средства массовой информации.

"Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставит себя в положение близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта. Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив нее, все останется как есть", - заявил он.

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Также Рябков напомнил, что Российская Федерация может использовать ядерное оружие, если существование страны окажется под угрозой.

Ранее в разведке заявили, что Россия может привлечь к войне против Украины еще до 350 тысяч военнослужащих.

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